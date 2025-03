«Una mala experiencia me llevó a crear herramientas para situaciones adversas»

«Comencé en cualquier lugar donde me dejaran subir al escenario para poder probar si mis chistes funcionaban ante el público». A Mikel Bermejo le ... costó más de cinco años ganarse la vida de lo que a él realmente le gustaba. Ahora, el emprendedor de Lasarte-Oria se mueve por todo el Estado ofreciendo sus monólogos.

–¿Qué le llevó a emprender y dedicarse a la comedia?

–De pequeño era muy fan de la comedia, pero en ningún momento tenía pensado dedicarme a ello. Un día, en el instituto, un amigo y yo pensamos en preparar un monólogo sobre la serie 'Walker, Texas Ranger'. Al día siguiente, lo llevé ya terminado y a él le gustó mucho. A los meses, al ver que mi amigo se había reído mucho, me apunté a un concurso de monólogos en Alcorcón. Hice un vídeo, lo envié y me seleccionaron para las semifinales. Comencé en la comedia a modo de hobby, porque también empecé a estudiar un módulo de deportes. Compatibilizaba los estudios con algún que otro espectáculo. En 2014 se produjo un punto de inflexión. Me pregunté: ¿Por qué estudio sobre deporte si yo quiero dedicarme a la comedia? Y me centré en la comedia.

«No hay que pretender el éxito inmediato. Hay que ir día a día: primero caminar y luego correr»

–¿Cuál es la parte más dura de su trabajo?

–La redacción del guión. Mi primera hora de espectáculo que yo consideraba digna para cobrar por ella me llevó cinco años y medio de trabajo.

–¿Qué le inspira en su trabajo?

–He ido evolucionando. Al principio, únicamente buscaba el chiste por el chiste. Cosas que hicieran gracia. Para mi segundo monólogo, busqué meterme en un papel, concretamente en el de un vasco rudo, e iba dando mi punto de vista sobre diferentes situaciones. Y en este tercer trabajo, me voy a basar en mi experiencia profesional. El espectáculo se va a llamar 'Y por qué a mí' y voy a contar cosas que me han ocurrido, vivencias personales auténticas.

–Estuvo cinco años trabajando sin conseguir ganarse la vida como cómico, ¿qué le animaba a seguir?

–Muchos cómicos abandonan su carrera en los primeros años. Es un periodo en el que no se suele ganar dinero y resulta una locura, porque hay que compatibilizar la vida de monologuista con otro trabajo. Yo tenía claro que quería vivir del humor y no me vine abajo. Cuando tenía la oportunidad de subir a un escenario comprobaba que al público le gustaban mis chistes. No tenía para vivir de esta profesión, pero mi espectáculo funcionaba, por lo que no quise darme por vencido.

–¿Cómo se organiza para conseguir actuaciones?

–Al principio, tienes que buscarte las habichuelas. Yo comencé acudiendo a bares y me dedicaba a presentar a amigos monologuistas. Hacía la introducción previa a su espectáculo. En algunos de estos sitios me decían para programar una actuación mía, pero yo todavía no tenía un guión terminado. Cuando ya lo tuve, empecé a actuar en locales de amigos, conocidos o echaba mano de los contactos de mi padre. Me apoyé en una red cercana. Luego, recurrí a las redes sociales para contactar con programadores de locales. Les enviaba un dossier y un vídeo de lo que hacía. Ahora, me funciona muy bien el boca a boca y directamente contactan conmigo para organizar una actuación.

–¿Qué ha aprendido como emprendedor?

–Mucha cultura general. Para escribir mis monólogos me tengo que informar sobre los temas. También he aprendido valores humanos, a tener constancia, ética de trabajo y he ganado mucho compañerismo.

–¿Qué consejo daría a alguien que quiera buscar su propio camino a nivel profesional?

–A tener paciencia. No hay que tratar de conseguir el éxito inmediato. Se debe trabajar e ir poco a poco. Primero hay que andar y luego correr.

–¿Qué experiencia guarda con especial cariño de su trayectoria profesional?

–Una vez finalizado un monólogo se me acercó una pareja, de entre 55 y 60 años, y me dieron las gracias por la actuación. Me comentaron que su hijo les había regalado las entradas para mi espectáculo y que se habían reído mucho. Me dijeron que durante una hora habían conseguido olvidarse de los muchos problemas que tenían. Yo no sé cuáles eran. Pero había conseguido que por un momento los dejaran a un lado.

–¿Y alguna mala vivencia?

–Cuando estaba empezando, en 2013. Todavía tenía muy poca experiencia. Ofrecí un espectáculo en Burgos. En plena actuación, se subieron al escenario dos borrachos, me quitaron el micrófono y comenzaron a menospreciarme como persona y como cómico. Improvisé sobre ellos, y salí del paso, pero me sentí muy mal. No obstante, me sirvió para crear herramientas de actuación para que no me volviera a ocurrir. Ese día acabé hundido, pero escribí unos chistes para gente borracha y saber responder si me ocurría de nuevo. Ahora, tengo muchas herramientas para poder reaccionar ante este tipo de situaciones.

–¿Qué retos tiene por delante?

–Voy camino de mi tercer monólogo. Llevo trabajando en ello desde 2018 y espero tenerlo preparado para junio de este año. Por otro lado, tengo un proyecto relacionado con el deporte. Mi idea es grabar minientrevistas con amigos deportistas de primer nivel. Quiero hacerles unas entrevistas de unos dos minutos e intentar practicar su deporte, todo en tono de humor. También tengo en mente grabar un podcast con un colega relacionado con la NBA. Y estoy escribiendo un corto relacionado con el bullying, porque yo lo he sufrido. En este trabajo, quiero estar seguro de cada palabra que escriba.

–¿Qué perspectivas tiene a nivel profesional?

– Primero es el día a día, y trabajar para que en los próximos años me sigan contratando para muchos espectáculos. Ya sé lo que hay que hacer para ello: continuar trabajando y buscar mi hueco, porque en este sector un día estás arriba y otro abajo. Y quiero seguir siendo una persona legal, con valores y trabajar de forma honesta.