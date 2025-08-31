Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega de las firmas para impulsar la Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento Vasco. RAFA GUTIÉRREZ

La lucha por un SMI propio marca el arranque de curso para los sindicatos vascos

Los datos de empleo relajan un ambiente en el que crecen los ERTE, se busca reducir la jornada, y vuelve la negociación de grandes convenios

Sergio Llamas

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Pero la tormenta podría estar ya en el horizonte. Parte del empleo de mayor calidad, el asociado a la industria, viene ensombrecido por los ERTE, ... que sobrevuelan acererías históricas de la talla de Tubos Reunidos o Nervacero. Y a eso se suman unos datos de pensiones que alertan sobre cómo el invierno demográfico en el que está sumido la región no permite garantizar el relevo para los más de 260.000 trabajadores que prevén retirarse durante la próxima década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  3. 3

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  4. 4

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  5. 5

    La Real recibirá en Anoeta al Madrid el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas
  6. 6

    Marea txuri-urdin en Oviedo
  7. 7

    Es obligatorio espabilar pronto
  8. 8

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Oviedo. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  10. 10

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La lucha por un SMI propio marca el arranque de curso para los sindicatos vascos

La lucha por un SMI propio marca el arranque de curso para los sindicatos vascos