El pago de facturas es uno de los problemas del deudor. Gorka Estrada

Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años

La reforma de la norma concursal dispara las peticiones en los juzgados del perdón de la deuda, con casi 300 expedientes en 2025

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Los guipuzcoanos que se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad –mecanismo que permite a autónomos y particulares la cancelación, bajo ciertos requisitos, de ... las deudas contraídas en su negocio o vida personal– se han triplicado en tres años. Según los datos proporcionados por el juzgado de lo Mercantil de San Sebastián, en 2022 se registraron 85 concursos de personas físicas en Gipuzkoa, mientras que dos años después fueron 279, más del triple. Con la estadística hasta el tercer trimestre de 2025 en la mano, la cifra acumulada invita a pensar en un nuevo récord, lo que contrasta con la evolución de los expedientes de personas jurídicas o empresas –ver gráfico adjunto–.

