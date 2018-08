Leandro Azkue: «Lo único soprendente en el cierre de la costera del bonito es que nadie lo preveía» Leandro Azkue, este pasado jueves, ante un pesquero amarrado en el puerto de Orio. / LUIS MICHELENA Azkue, director de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco El responsable de la gestión pesquera en el departamento de Tapia no considera necesario tomar medidas para futuras campañas ALBERTO ECHALUCE ONDARROA. Sábado, 25 agosto 2018, 17:01

Frente a años desastrosos de escasas capturas y bajos precios del bonito, el 2018 pasará a la historia como el año de la campaña más corta, pero no por razones negativas sino por haber agotado la cuota (15.015 toneladas). A falta de conocer el recuento oficial, la Secretaría de Pesca Marítima calculó que para el día 23 la cuota se iba a consumir y todo indica que así ha sido. La repercusión más inmediata del final prematuro de la costera para la flota artesanal es que nuestras pescaderías sólo ofrecerán bonito descargado por los barcos de arrastre pelágico de Irlanda, Francia y Portugal que siguen en campaña. Leandro Azkue, responsable de la política pesquera del Gobierno Vasco, reconoce que lo ocurrido este año con el bonito es un hecho puntual en el que lo único soprendente ha sido que nadie había previsto tal velocidad de capturas, porque nunca antes había ocurrido. Y precisamente por lo inusual del cierre, tampoco puede aventurar medidas concretas para próximas campañas.

-¿Cómo valora el cierre de la costera de bonito por el agotamiento de la cuota establecida?

-Sabíamos con antelación que se estaba produciendo un consumo rápido de la cuota. Las capturas diarias estaban siendo importantes. El día 9 se recibió la comunicación que ordenaba un cierre precautorio para el 18 de agosto con la constatación de que se había alcanzado el 80% de las capturas permitidas. Nos pusimos en contacto con el Ministerio de Agricultura ya que con los tres millones de kilos que quedaban sin consumir considerábamos que había margen para una prórroga. Y aunque el ritmo de faenas era importante, se constató que se podía prolongar cinco días más la campaña y se pospuso el cierre para el día 23. Para la víspera se había consumido el 97% de la cuota.

Las claves RENTABILIDAD: «La implicación de la industria conservera ha conseguido que los precios se mantengan» FUTURO INMEDIATO: «Los arrantzales pueden dedicarse ahora al atún rojo y también queda margen de patudo» INTERCAMBIO DE CUOTA: «Francia y Portugal cuentan con cuotas que nunca agotan por lo que dejan excedentes»

-¿No se podía haber intentado una autorregulación de las faenas para no agotar la cuota de forma tan prematura, como se hace con la anchoa?

-El propio sector pesquero tendrá que contestar a esa pregunta. En el bonito no hay reparto de la cuota por barcos o por zonas. En este caso se realiza una pesca olímpica, con el objetivo de tratar de agotar la cuota en su totalidad. Desde el Gobierno Vasco y desde el propio sector se solicitó al Ministerio que aportara información de los consumos -capturas- semanales que fueran realizándose en la campaña. El objetivo era contar con los datos más fiables posibles, antes de llevarnos el susto de una orden imprevista de cierre. Queríamos contar con esa información y así ha sido hasta que se ha agotado la cuota. Por lo tanto, veo lo que ha ocurrido este año como una sorpresa muy puntual. No sabemos lo que pasará en próximas campañas porque hasta ahora no había ocurrido nada similar.

-¿De cara al futuro piensa que el Ministerio decidirá adoptar algún tipo de medida?

-Desconocemos lo que hará ahora el Ministerio. No sabemos si decidirá proceder a un reparto de cuotas o a una regulación de la pesquería... El caso es que nunca había ocurrido una concentración de capturas en tan poco espacio de tiempo. El sector pesquero tiene que hacer una reflexión, aunque al tratarse de algo ocasional es dificíl tomar medidas a futuro. En la pesca nada está escrito.

-¿Es posible conseguir transferencias de cuotas sobrantes de otros países europeos para prorrogar la pesca unas semanas más?

-Lo hemos solicitado. Son tres países los que pescan bonito. En el caso de Irlanda va a ser complicado obtener una cesión porque disponen de 2.600 toneladas y siempre agotan su cuota. Los otros dos países, Francia y Portugal, cuentan con cuotas que nunca apuran por lo que dejan cantidades sobrantes. Puede volver a ocurrir este año pero siempre exigirán que España ceda sus cuotas sobrantes también..., y desconocemos los excedentes con que se podría contar.

- ¿Ante el cierre de la principal campaña, a qué especies alternativas se van a dedicar los arrantzales?

-Contamos con alternativas. Se vendió una parte de la cuota de atún rojo (cimarrón) a empresas de engorde. No sé llevó a cabo la venta del total de atún por lo que quedan todavía 4.000 kilos por barco para su captura hasta el día 30 de octubre. Igualmente, las flotas de cebo vivo y cacea cuentan con cuota para capturar patudo y listado hasta el 24 de setiembre, con lo que todavía disponen de un margen suficiente para seguir trabajando. Cuando la flota de cacea acabe con esa cuota no le quedará más remedio que ir a por merluza. Por su parte, la flota de cebo vivo cuando apuren también sus cuotas tendrán que dedicarse al jurel (chicharro) y la sardina, como todos los años.

- Tal como ha ocurrido con la anchoa, también en el bonito se demuestra el buen estado biológico de la especie, vistas las importantes capturas realizadas...

-El stock de la anchoa está recuperado y por ello se estableció un total autorizado de 33.000 toneladas. En el caso de esta especie se realizan dos campañas científicas por año. En el bonito no se pueden abordar todos los años porque tendrían en elevado coste, de ahí que se realice una cada tres años, a cargo del Comité Científico de la ICCAT. En 2017 hubo evaluación del bonito y se comprobó que el stock se había recuperado también. Así, el año pasado se aprobó elevar las capturas un 20% para el trienio 2018-2020. Ese último año se analizará de nuevo la situación del recurso y se adoptarán decisiones. Tenemos un tope de 15.000 toneladas aseguradas. Dados los últimos resultados, deberemos esperar a la evaluación del 2020.

-¿El rápido consumo de la cuota de bonito se ha podido acelerar también por un aumento del precio medio de la especie en lonja?

-Es una grata noticia el aumento del precio porque hay que tener en cuenta que con un oferta de bonito tan concentrada era claro el peligro de que se desplomasen las cotizaciones. La industria conservera vasca y estatal ha pujado por el bonito del norte y ha comprado importantes cantidades. Eso ha mantenido el precio a unos buenos niveles. Teniendo en cuenta la excepcionalidad es una buena noticia porque es muy habitual que ante una sobreoferta los precios caigan, tal y como ocurrió en otras campañas. Por ello, gran parte de la responsabilidad del aumento del precio ha estado en la implicación de la industria conservera.

-Y la cotización se ha manteni do en medio de una campaña alarmista por el tema de la anisakis. Incluso algunas comunidades autónomas han tenido que promover iniciativas en favor del consumo de pescado. ¿En Euskadi está previsto hacer algo similar?

-Hemos tenido varias reuniones con el sector comercializador para analizar los problemas que generan los mensajes alarmistas. Tenemos previsto otro encuentro en setiembre para poner en marcha una campaña y tratar de tranquilizar al consumidor. Ese debe ser el objetivo. Queremos mostrar que el consumo de nuestras especies es seguro y que el tratamiento que se le da al pescado reúne todas las condiciones sanitarias. Vamos a lanzar un mensaje positivo, sin duda, para este otoño-invierno.

- ¿Cómo se encuentra la situación biológica del resto de especies?

-Las recomendaciones para 2019 de los científicos del Instituto ICES, encargado de la evaluación, apuntan a una recuperación de la merluza norte y un buen estado del rape y gallo. Noticias positivas, sin duda. No obstante, para la merluza sur de la costa cantábrica, aunque su situación ha mejorado, nos enfrentaremos a una reducción de la cuota final.