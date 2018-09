Lakua, Confebask, UGT y CC OO trabajan en la 'fórmula mágica' que resucite el diálogo social Vista general de la reunión que mantuvo la Mesa del Diálogo Social el 17 de julio de 2017; última ocasión en la que se celebró. / BLANCA CASTILLO Tras la discreta cita del lunes, que el lehendakari consideró «positiva», los actores involucrados negocian una salida que satisfaga a todos JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 06:47

Tras la discreta cita que mantuvieron el lunes en Vitoria el jefe del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, y los máximos responsables de Confebask, CC OO y UGT de Euskadi, Roberto Larrañaga, Loli García y Raúl Arza, respectivamente, para tratar de de resucitar la Mesa del Diálogo Social y que fue adelantada ayer por este diario, el trabajo de 'cocina' entre las organizaciones involucradas en el asunto -y también en el seno de las mismas- para intentar cerrar un acuerdo gana intensidad por momentos.

El lehendakari, impulsor de aquel encuentro y que de algún modo se ha conjurado para que el órgano tripartito funcione de nuevo en Euskadi, ha trasladado a sus colaboradores más próximos que la reunión fue «positiva», según detallaron a DV fuentes de Lehendakaritza. Ahora, añadieron, «se sigue trabajando en el intento de llegar a un acuerdo».

El problema es que no resulta tan sencillo reparar la brecha abierta entre el Gobierno Vasco y Confebask por un lado y los dos sindicatos por otro, a cuenta del Acuerdo Marco de Colaboración por el Empleo y la cualificación en Euskadi, suscrito por los dos primeros el pasado 16 de abril. Sobre todo en lo que se refiere a Comisiones Obreras, que llegó a presentar una demanda en los tribunales que, a pesar de un aplazamiento a instancia del sindicato, sigue viva; tanto que tiene ya fecha de juicio fijada: el próximo 9 de octubre.

El objetivo de ese intenso trabajo 'subterráneo' de los agentes sociales -los comités y las reuniones en la patronal y las dos centrales se suceden estos días- es el alumbramiento de un texto que, al tiempo que devuelva la vida a la Mesa del Diálogo Social, lo haga de manera que ninguno de los cuatro protagonistas tenga que sufrir al sentarse en ella.

Lehendakaritza pone en valor que «se sigue trabajando en un intento de llegar a un acuerdo» NEGOCIACIÓN

CC OO recuerda que la demanda sigue viva y pide «desactivar» el Acuerdo Marco del mes de abril LÍNEA ROJA

UGT cree que los pasos que se han dado hasta este momento van «en la buena dirección» BUENAS SENSACIONES

Dicho de otro modo. Lo que se negocia estos días es la 'fórmula mágica' que satisfaga a todos sin herir a nadie. ¿Cómo? A esa pregunta nadie da por el momento respuesta, aunque es previsible que las palabras que finalmente se utilicen permitan mantener la oportunidad del pacto suscrito entre el Gobierno Vasco y la patronal pero, al tiempo, dejen inequívoca y exclusivamente en manos de ese foro tripartito el desarrollo de los asuntos propios de la Mesa del Diálogo Social. Quizás, incorporando a ese corpus de asuntos a tratar otros que los sindicatos puedan ahora proponer.

No parece sencillo, pues CC OO, que hasta ahora ha expresado un enfado mayúsculo por la exclusión de los sindicatos (de los dos que estaban en la Mesa, pues las centrales nacionalistas reniegan de la misma desde hace muchísimo tiempo) del Acuerdo Marco, insiste en que no lo quiere ni en pintura.

No a cualquier precio

Fuentes de la formación liderada por Loli García -quien ayer se desplazó a Madrid para mantener una reunión de trabajo en la sede central de Comisiones Obreras- aseguraron a este periódico que «la apuesta por el Diálogo Social es inequívoca» y que «el sindicato se reunirá las veces que haga falta».

Sin embargo, también insistieron en que CC OO no volverá a la Mesa del Diálogo Social «si antes no se desactiva o se retira el Acuerdo Marco del Gobierno y Confebask». «Ese pacto trata de materias propias del diálogo social y de la clase trabajadora y si te faltan al respeto a tí a los trabajadores a los que representas te levantas de la mesa. ¡Ya vale!», añadieron. En otras palabras, Comisiones Obreras de Euskadi no quiere ir a un foro a «aportar» ideas a un documento base que se le entrega sin haberle dado la oportunidad de participar en su génesis.

«No vamos a pedir que Urkullu y Larrañaga rompan el papel en mil pedazos, pero no nos vale el diálogo social a cualquier precio», remacharon. «Vamos a ver, queremos que se reactive la Mesa, pero pensamos que les toca a ellos mover ficha», concluyeron.

Desde UGT Euskadi, donde también se entiende como positiva la cita del lunes, se resaltó ayer que «el objetivo es recuperar el diálogo social» y que «los pasos dados hasta ahora van en la buena dirección».

El sindicato pilotado por Raúl Arza puso en valor «la implicación del lehendakari» e insistió en que la apuesta evidenciada por el jefe del Ejecutivo Vasco es dejar «el desarrollo y ejecución» del acuerdo con Confebask en manos de la Mesa de Diálogo Social.

«Todo el mundo tiene sus márgenes», apuntaron fuentes ugetistas, que incidieron en la necesidad de ampliar el índice de temas del polémico Acuerdo Marco con cuestiones como «la calidad del empleo, la Inspección de Trabajo o la seguridad laboral» y de dar un mayor protagonismo en esos ámbitos a la Consejería de Trabajo del Gobierno Vasco.

Quien ayer guardó un sepulcral silencio fue la patronal vasca. Fuentes oficiales de Confebask no quisieron entrar a valorar ni la cita del lunes ni las posibilidades de hallar o no un acuerdo sobre el regreso de la Mesa del Diálogo Social. La negociación está abierta y nadie quiere lanzar fecha alguna sobre la eventual resolución del conflicto. Ni siquiera orientativa.