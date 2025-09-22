Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes de las XII Jornadas Financieras que se celebran este lunes en la Deusto Business School. Subdelegación del Gobierno

Kutxabank analiza ya una quincena de proyectos para invertir con su fondo empresarial

Indar, la figura creada por la entidad vasca, cuenta con 500 millones para participar en compañías estratégicas para la industria de Euskadi

Lucas Irigoyen

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:14

Hay seis o siete operaciones avanzadas y otras tantas en estudio. Así lo ha confirmado este lunes el director del fondo empresarial Indar, José Iturriaga, ... evidenciando la actividad de la herramienta creada por Kutxabank para invertir 500 millones en compañías estratégicas para Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  4. 4 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  5. 5 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  6. 6 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  7. 7 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  8. 8

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  9. 9 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  10. 10

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kutxabank analiza ya una quincena de proyectos para invertir con su fondo empresarial

Kutxabank analiza ya una quincena de proyectos para invertir con su fondo empresarial