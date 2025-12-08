Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El andaluz Juan Bernabé-Moreno, director de IBM Research para Reino Unido e Irlanda, explica uno de los modelos de IA de IBM durante el evento de Zúrich. IBM
Director de IBM Research para Reino Unido e Irlanda

Juan Bernabé-Moreno: «Donostia cumple todas las condiciones para ser el nodo cuántico europeo de referencia»

El científico andaluz asegura que «no hay presentación de IBM en cuántica en la que no se mencione a Euskadi»y defiende que la región reúne unas condiciones «únicas» en Europa

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Zúrich

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:59

Comenta

Juan Bernabé-Moreno, director de IBM Research para Reino Unido e Irlanda, nació en Antequera (Málaga), estudió en la Universidad de Granada y, al tiempo, ... viajó a Alemania para trabajar en en el sector privado, donde ha echado raíces. Ahora, este investigador y científico de carácter inquieto, que vive a caballo entre Dublin y Múnich, conversa con DV en uno de los breves momentos que le deja el Media Event de Suiza convencido genuinamente -se le atisba en la mirada- del potencial transformador de la tecnología cuántica, y con un mensaje poco habitual: «Europa está mucho mejor posicionada de lo que se piensa», afirma. Y Euskadi, tras la llegada del IBM Quantum System Two, «cumple todas las condiciones para convertirse en un nodo europeo de referencia».

