Josu Ferreiro: «No es negativo crecer al 2% siempre que la tasa sea estable» Josu Ferreiro. / E. C. Catedrático Economía Aplicada UPV/EHU ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 31 octubre 2018, 06:37

Crecer nunca es un problema siempre que se siga creciendo. Ese parece ser un mantra idóneo para el escenario de desaceleración en el que parece entrar la economía vasca. El catedrático de Economía Aplicada de la UPV/EHU, Josu Ferreiro, considera que no hay que «alarmarse» si la mejora del PIB se reduce unas décimas. De momento, la situación parece controlada.

- ¿El 'lobo' de la desaceleración ya está aquí?

- Es una señal, pero no es una situación muy preocupante. Estamos observando que la disminución en el crecimiento es relativamamente pequeña. Poco más de una o dos décimas. No es un fenómeno de una dimesión preocupante ni alarmante. No parece que sea el inicio de un freno más profundo o una situación de recesión. El problema que tenemos no es tanto la magnitud de la desaceleración sino que viene enmarcada en una tendencia que abarca varios cuatrimestres. Todos los indicadores vienen apuntando desde hace un año una mayor atonía económica y un crecimiento cada vez más bajo. A corto plazo nos tendremos que conformar con tasas de crecimiento más pequeñas en el entorno del 2%, aproximadamente.

- ¿Cree que es una tasa de crecimiento suficiente?

- El que tengamos tasas de crecimiento del 2% o algunas décimas por encima como en los últimos trimestres no tiene que ser algo negativo. Puede ser positivo en la medida en que la tasa sea estable. No eran ni sanas ni sostenibles las tasas de crecimiento que teníamos en los años previos a la crisis económica con crecimientos del entorno del 3-4%. Eran insostenibles porque se basaban en la existencia en fuertes desequilibrios económicos, en el caso de España, un fuerte déficit exterior o cotas altas de endeudamiento privado o público. En este sentido, si vamos a una tasa más baja y más duradera y que no esté sujeta a caídas tan bruscas como la de finales de la década pasada, puede ser incluso más conveniente desde una visión a largo plazo.

- ¿Se refiere a una recuperación más sostenida?

- Venimos de una situación de crisis que ha tenido un efecto muy negativo sobre el mercado de trabajo. No hemos recuperado las tasas de empleo de antes, ha habido un fuerte descenso en la rentas de muchas familias... Para recuperar esos datos sería deseable un crecimiento más alto. Una evolución más plana lo que llevará es a conseguir esos objetivos algo más tarde.

- Parte del crecimiento se sostiene en el consumo, sobre todo, de las familias. ¿Cabe la posibilidad de que el 'Sindrome de Estocolmo' de la crisis regrese y este nuevo escenario de desaceleración detenga esa palanca?

- Yo creo que el consumo de la familias no se verá afectado. Sí que puede dañar la situación actual de menor crecimiento de la UE a determinadas empresas, sobre todo a la industria vasca más innovadora. Hay una desaceleración muy fuerte a nivel europeo y todos los datos apuntan que habrá una caída mucho más pronunciada que en Euskadi, lastrada por países como Italia. Nuestro sector empresarial es muy abierto y orientado a la exportación y nuestros principales clientes están en Europa, por tanto, un freno en ese sentido sí que afectará a nuestras compañías.

- ¿Qué escenario presentan las familias?

- El freno al crecimiento económico puede hacer que la creación de empleo disminuya un poco. Pero debemos crear puestos de más calidad para que la gente se anime a consumir o endeudarse. Las personas deben tener una renta garantizada, y con empleos precarios o a tiempo parcial no podemos pensar que la recuperación económica se vaya a mantener o acelerar por el aumento del consumo. Las familias malamente se van a aventurar a gastar más o a consumir si su renta en el mejor de los casos apunta a mantenerse.

- En el contexto actual, ¿se puede confirmar que la economía vasca vaya a crecer por encima del 2% el próximo curso?

- En principio, si todo se mantiene igual es previsible que las cifras de crecimiento se mantengan por encima del 2%. Porque no hay a la vista problemas de carácter económico que puedan condicionar eso. En todo caso, los riesgos son políticos: la guerra comercial entre EE UU y China, el 'Brexit' y las tensiones que pueden surgir con Italia. En este último caso se está viendo que la situación comienza a reflejarse en la prima de riesgo y puede haber un efecto contagio. Si nos acaba contagiando, aunque sea solo una crisis de deuda, sabemos que los tipos de interés van a aumentar y eso puede ser un efecto freno mucho mayor.

- ¿Están las instituciones y las empresas mejor preparadas para afrontar cualquier posible frenazo del crecimiento?

- Sí, las bases del crecimiento son más saneadas y no están acompañadas de grandes desequilibrios, lo que permitirá en un momento dado dar una respuesta a una posible crisis. Y a nivel sectorial o empresarial, por así decirlo, se ha logrado eliminar mucha 'grasa o colesterol'. Son firmas y sectores mucho más saneados y capacitados para hacer frente a una situación que, repito, de momento no hay previsión de que vaya a producirse.