Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Seis empresarios vascos figuran entre las cien personas más ricas de España en 2025, una lista dominada por un perfil de fortunas «envejecidas» y con escasa representación de sectores innovadores. José Antonio Jainaga es la entrada más fulgurante, apareciendo en el puesto 96. Sin embargo es de nuevo Daniel Maté (San Sebastián, 1963), ligado a la compañía Glencore, quien se mantiene a la cabeza de la representación vasca con un patrimonio de 2.500 millones de euros, si bien ha sufrido un recorte de 600 millones de euros en su patrimonio y desciende del puesto 12 al 13 debido al descenso del valor en bolsa de esta empresa anglo-suiza. El donostiarra llegó a tener la novena fortuna de España.

La revista 'Forbes' ha dado a conocer este martes el listado de las cien mayores fortunas de España de 2025, un ranking en el que Euskadi consolida su peso económico a través de seis nombres clave que, en conjunto, representan miles de millones de euros en sectores que van desde la minería y la siderurgia hasta las inversiones diversificadas y el papel.

Le sigue de cerca José María Aristrain, figura relevante de la siderurgia y accionista de Arcelormittal, que ocupa el puesto 35 de la lista. El heredero del histórico imperio siderúrgico familiar (tras el fallecimiento de su padre en 1986, José María Aristrain Noain) integrado en Arcelor-Mittal, mantiene participaciones significativas en esta compañía y en Tubacex, consolidando su posición en el sector del acero por lo que cuenta con 1.400 millones de euros, siendo uno de los pocos de este grupo en aumentar su fortuna en 100 millones de euros este año.

José Ignacio Comenge, nacido en San Sebastián en 1951, asciende desde el puesto 60 al 46 con una fortuna de 1.100 millones de euros (350 más). Es consejero y uno de los dueños de Coca-Cola Eurpacific Partners, la mayor embotelladora de Coca-Cola a nivel mundial. Por otra parte, a través de su holding Mendibea 2002 SL, es accionista de grandes empresas como Ebro Foods, Ence, y otras. También es accionista de la Bodega CVNE y, por lo tanto, socio de la familia Urrutia.

El sector inversor está representado por dos figuras que comparten la misma fortuna de 700 millones de euros. Víctor de Urrutia Vallejo e hijo (puesto 71), al frente de Asua Inversiones, lograron sumar 100 millones de euros a su patrimonio gracias a una estrategia diversificada con participaciones en empresas como Bodegas CVNE, ENCE, Iberdrola, Rovi y Proeduca. Carmen Ybarra y familia (puesto 72), III Marquesa de Arriluce de Ybarra, lidera el grupo Onchena, que posee participaciones en Atrys Health, Vocento y Ecoener. A pesar de un aumento de 100 millones en su patrimonio, descendió dos puestos en el ranking.

La representación se completa con dos importantes figuras del ámbito industrial, que han experimentado fortunas dispares en el último año. Juan Luis Arregui y familia (puesto 80), oriundo de Mallavia (Bizkaia), expresidente de Ence, cuenta con 640 millones de euros. Es el accionista principal de la papelera a través de Retos Operativos XXI. La corrección bursátil de Ence redujo su patrimonio en unos 210 millones.

Por su parte José Antonio Jainaga Gómez (puesto 96), propietario de Sidenor, irrumpe por primera vez en la lista Forbes con 450 millones de euros. Su empresa, especializada en aceros largos especiales, se consolida como un proveedor estratégico para sectores de alto valor añadido. Nacido en 1954 en el seno de una familia humilde de Bilbao, su padre era taxista y su madre tejía jerséis para venderlos y ayudar en la economía del hogar, en el que no faltaba lo fundamental pero no había exceso alguno. Tras pasar por la empresa Sener lograría ser director de la planta de Michelin de Lasarte, desde la que saltaría a los cuarteles generales de la mutlinacional francesa.

Su nombre está de actualidad también por la investigación que mantiene la Audiencia Nacional por la venta de acer a una empresa armatentística de Israel, presuntamente sin autorización ni regigstro. Está citado este próximo 12 de noviembre para declarar por posibles delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio.

En conjunto, las cinco grandes fortunas vascas mencionadas suman más de 4.900 millones de euros y reflejan un tejido económico que combina la inversión, la industria y el patrimonio familiar. Según la revista «han consolidado su posición gracias a la apuesta por sectores estratégicos (Daniel Maté, vinculado a la minería y los metales). Le siguen figuras como José Antonio Jainaga o José María Galíndez Zubiría (Solarpack), »todos ellos ejemplos de una economía vasca que no solo conserva su base industrial, sino que la complementa con energías renovables, innovación y comercio exterior con peso propio, ecosistema emprendedor consolidan su posición como polo de innovación del sur de Europa«.

Los vascos más ricos

La lista Forbes también desglosa las siguientes diez fortunas del País Vasco, ya fuera del privilegiado Top 100 a nivel español. Según la revista, «el País Vasco emerge en 2025 como una de las comunidades más resilientes y prósperas de España». Su fortaleza descansa «en un tejido industrial potente y diversificado», que abarca desde la fabricación de bienes de equipo y productos metálicos hasta automoción, energía y alimentación.

Patrimonios más destacados en Euskadi 1 Javier Ormazábal y familia: 417 millones de euros 2 José Galíndez Zubiría: 410 3 Antonio María Pradera Jáuregui: 319 4 Juan Carlos Ureta Domingo: 318 5 Gustavo Carrero Díez: 290 6 Carlos Delclaux Zulueta: 225 7 Alejandro Aznar Sainz: 220 8 Lorenzo Mendieta Sola: 120 9 María Luz Gomendio Fiter, Luis Barallat López y Enrique Sendagorta Aramburu (RM): 140 10 Pedro Ucin Aramendi: 105

Riqueza repetida

A nivel estatal, la lista Forbes mantiene a Amancio Ortega (fundador de Inditex) a la cabeza, con un patrimonio de 109.900 millones de euros. Pese a perder casi 10.300 millones respecto a 2024, Ortega concentra él solo el 42,5% de toda la riqueza de las cien mayores fortunas españolas, una proporción sin equivalentes en otras economías europeas.

Al dar a conocer los datos, la publicación alertó sobre un preocupante estancamiento de los motores económicos en España. La edad promedio de los cien magnates supera los 84 años, y más de la mitad del capital proviene de solo 28 empresarios octogenarios cuyas trayectorias arrancaron en la economía industrial del siglo pasado. 'Forbes' señaló que la ausencia de fundadores de unicornios tecnológicos, emprendedores digitales o innovadores en biotecnología define el «fracaso del modelo para generar riqueza» en los sectores de futuro.

La lista de los más ricos de España de 2025 subraya, de esta manera, que la riqueza sigue concentrada en manos de grandes capitales tradicionales, cuyo movimiento y relevancia económica es analizada anualmente por Forbes para reflejar los movimientos del mercado.