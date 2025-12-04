Jauregi, sobre la posibilidad de que España compre trenes chinos: «Es raro que un país no compre trenes de su país» El consejero de Industria sostiene que tiene una buena relación con el ministro Óscar Puente y conoce la urgencia de Renfe por adquirir nuevas unidades

«¿Comprar trenes chinos? Es un poco raro que un país (España) no compre trenes de su país». Así se ha referido el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, a la posibilidad de que el Gobierno de España pueda adqurir trenes fabricados en China, opción que fue adelantada la pasada semana por el ministro de Transportes Óscar Puente, que en breve viajará al país asiático para explorar esas posibilidades.

Jauregi, en el foro 'Gipuzkoa al Día' organizado por El Diario Vasco con la colaboración de Telefónica, ha señalado que entiende la postura del ministro ya que «Renfe necesita con urgencia nuevos trenes», pero advierte que el propio Puente debe saber que «la compra pública debe de ir ligada a una política industrial», en advertencia a que en Euskadi hay dos fabricantes de trenes como CAF y Talgo. «Que un país no compre trenes de su país es un poco raro», ha añadido Jauregi, que ha avanzado que mantiene una relación buena con el ministro Puente y que conoce el viaje que va a realizar a China y Japón.

Jauregi también ha explicado que es completamente normal que Euskadi tenga dos fabricantes de trenes de referencia como CAF y Talgo y descarta cualquier tipo de union. «Es normal, Talgo está más enfocado a la alta velocidad», ha explicado.

