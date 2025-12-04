Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astilleros Balenciaga.
Astilleros Balenciaga. Morquecho

Jauregi, sobre Balenciaga: «El domingo la situación era límite, o firma o cierre. Creo que hay mimbres para un acuerdo pronto con la plantilla»

El consejero de Industria reconoce que el acuerdo firmado con Abu Dhabi Ports tiene «condiciones» pero defiende que mantendrán los puestos de trabajo

A. Algaba

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:01

La situación que superó el pasado domingo Astilleros Balenciaga era «límite». Así lo ha descrito este jueves el consejero de Industria, Mikel Jauregi, en el foro 'Gipuzkoa al Día' organizado por El Diario Vasco. «Era o acuerdo, o acuerdo condicionado o se cerraba Balenciaga», ha descrito. El proceso regulado tenía como última fecha el pasado domingo para que se pudiera aceptar la oferta presentada en el proceso concursal por Abu Dhabi Ports, la preferida «por el juez y por el Gobierno Vasco».

Pero claro esa oferta está condicionada a alcanzar un acuerdo con el comité de empresa, tarea que se encuentra pendiente. La plantilla de Astilleros Balenciaga presentó este lunes por la tarde una contrapropuesta al grupo Abu Dhabi Ports tras una reunión mantenida por el comité de empresa para analizar el acuerdo de compraventa firmado el domingo por la administración concursal con el grupo árabe para salvar a la empresa. Los trabajadores denunciaron que sólo aceptarán el acuerdo de adquisición de la firma zumaiarra si se elimina cualquier fórmula que vincule los salarios a variables, y se garantiza así una estabilidad retributiva para toda la plantilla, según fuentes conocedoras de la negociación.

«La opción de Abu Dhabi, maniene carga de trabajo, respeta los puestos y tiene previsión de traer más. La negociación con el comité sigue viva, y no me corresponde a mí hablar de ello. Creemos que hay mimbres para el acuerdo y que no tardará en llegar», ha avanzado el consejero.

Sobre si ese acuerdo puede ser inminente o no, Jauregi ha recordado que esta semana hasta el miércoles eran días festivos en Emiratos Árabes, por lo que esas negociaciones con el comité se han podido retrasar. Aunque mantiene la confianza. «Tenemos un acuerdo y una voluntad del inversor», ha rematado.

