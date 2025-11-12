Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un técnico supervisa los aerogeneradores del parque eólico de Elguea-Urkilla, entre Álava y Gipuzkoa, el único en marcha en territorio guipuzcoano. Iñigo Royo

Jauregi subraya que «habrá pueblos a los que les toque tener un parque eólico o fotovoltaico»

El consejero de Industria del Gobierno Vasco apela al «realismo» ante la transición energética y defiende que Euskadi debe asumir el coste territorial de seguir siendo «una tierra industrial»

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:28

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, defendió este miércoles que la transición energética en Euskadi deberá afrontarse con « ... realismo» y «voluntad de país», y admitió que «a algunos pueblos les tocará tener un parque eólico o fotovoltaico». En el marco de un foro organizado por Europa Press en Bilbao, el consejero recalcó que «esto es lo que significa ser tierra industrial» y advirtió de que, aunque el despliegue de energías renovables será limitado, los proyectos que salgan adelante deberán estar «bien elegidos».

