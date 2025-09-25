Jauregi destaca que la máquina-herramienta vasca ha facturado un 14% más en Alemania
El consejero de industria subraya este dato ante la debilidad del mercado teutón en la visita que realizó ayer a las firmas vascas desplazadas a la EMO de Hannover
Diego Fernández Tortosa
San Sebastián
Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:03
El consejero de industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, visitó ayer las 32 empresas vascas desplazadas a la feria EMO de Hannover de máquina-herramienta ... y alabó el buen rendimiento de la industria manufacturera vasca en Alemania. «Alemania es el mercado más importante para el sector, y aquí los pedidos y la facturación de nuestras empresas han crecido un 14% este año», subrayó, y añadió que esto tiene «doble mérito» por la debilidad económica que atraviesa el país germano.
El consejero destacó que esta tasa es más positiva debido a la importancia de la industria vasca. «Es un sector estratégico para Euskadi, que crea 6.000 puestos de trabajo. Además, es un ámbito en el que la industria vasca es puntera», alabó. La feria EMO, afirmó el representante del ejecutivo vasco, resulta «el evento de referencia» para las empresas de máquina-herramienta de todo el mundo. «Somos el noveno productor de máquina-herramienta de todo el mundo y es un ámbito económico que también es estratégico para Europa, ya que es la base de la fabricación avanzada».
Durante la visita, Jauregi estuvo acompañado por el viceconsejero de promoción industrial, Andoitz Korta, y por la directora general de Basque Trade & Investment, Nagore Bonilla. El consejero reafirmó el compromiso del Gobierno Vasco con la máquina-herramienta, que en diez años ha facilitado subvenciones de hasta 91 millones.
