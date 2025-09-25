Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la N-I por un accidente múltiple en Irura sentido Vitoria
Mikel Jauregi, consejero de industria, durante la visita a la EMO de Hannover. DV

Jauregi destaca que la máquina-herramienta vasca ha facturado un 14% más en Alemania

El consejero de industria subraya este dato ante la debilidad del mercado teutón en la visita que realizó ayer a las firmas vascas desplazadas a la EMO de Hannover

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:03

El consejero de industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, visitó ayer las 32 empresas vascas desplazadas a la feria EMO de Hannover de máquina-herramienta ... y alabó el buen rendimiento de la industria manufacturera vasca en Alemania. «Alemania es el mercado más importante para el sector, y aquí los pedidos y la facturación de nuestras empresas han crecido un 14% este año», subrayó, y añadió que esto tiene «doble mérito» por la debilidad económica que atraviesa el país germano.

