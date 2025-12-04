Jauregi: «Nos comeremos las uvas con el acuerdo de Ayesa cerrado» El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha asegurado que el consorcio vasco tiene «exclusividad» y está abierto a nuevos socios, aunque el ticket medio para entrar es de «diez millones de euros»

Imanol Lizasoain San Sebastián Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:50

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha adelantado este jueves que el acuerdo para la adquisición de la división tecnológica de Ayesa avanza «con absoluta claridad» y que el Ejecutivo mantiene plena confianza en su cierre antes del 31 de diciembre. «Nos comeremos las uvas con el acuerdo de Ayesa cerrado. Tendremos algo que celebrar con esa exclusividad», ha afirmado el consejero, protagonista este jueves del foro Gipuzkoa al Día, organizado por El Diario Vasco con la colaboración de Telefónica.

Jauregi ha explicado que el fondo que controla el 70% de Ayesa decidió dividir la compañía y poner sus dos ramas a la venta, mientras que la familia Manzanares, propietaria del 30%, se mantiene «muy alineada» con el proceso. «La relación con la familia es fluida y constructiva. Vamos perfilando la foto final del acuerdo con total normalidad».

El consejero ha destacado la fortaleza de la propuesta presentada por el consorcio vasco liderado por BBK, Kutxabank y el Gobierno Vasco, que ya cuenta con exclusividad para negociar hasta final de año. Según ha subrayado, la llamada «cuadrilla vasca» ha presentado «una oferta atractiva y abierta a más participantes, como Kutxa Fundazioa». «Es una invitación. Puede ampliarse. El ticket mínimo es de diez millones», ha detallado entre risas.

¿La sede en Donostia o Zamudio?

Jauregi ha recordado que la oferta se apoya en recursos ya comprometidos, como los 100 millones de Indar y los 100 millones de BBK, y ha remarcado que el consorcio dispone del «cash necesario» para afrontar una operación valorada en torno a 500 millones. El acuerdo de compraventa debe fijarse antes de diciembre y dispondrá después de cuatro meses adicionales para su formalización definitiva.

La operación permitiría recuperar el arraigo vasco de una compañía con alrededor de 2.000 trabajadores en Euskadi, distribuidos entre las instalaciones de Miramón (San Sebastián), Zamudio (Bizkaia) y las oficinas de Vitoria. La futura ubicación de la sede (en Donostia o Zamudio) quedará en manos de los propios accionistas, una vez completada la compra.