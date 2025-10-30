Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jainaga dará explicaciones al Gobierno Vasco, a la plantilla y a la sociedad sobre su investigación en la Audiencia Nacional

El presidente de Sidenor hace este anuncio en una nota de prensa y señala que será después de su declaración ante el juez, el 12 de noviembre

Lucas Irigoyen

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:38

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha comunicado este jueves a través de una nota de prensa que dará todas las explicaciones relacionadas con ... su encausamiento en la Audiencia Nacional por la venta de acero a una empresa israelí de armamento. Lo hará, ha señalado, no solo al Gobierno Vasco, sino a su plantilla, a sus proveedores y a toda la sociedad vasca. Pero, eso sí, será después de su comparecencia ante el juez, prevista para el 12 de noviembre.

