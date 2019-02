Itxaso dice que mientras no se modifique la Ley de aportaciones Gipuzkoa «perderá anualmente 60 millones» Denis Itxaso. Afirma que el Territorio «no merece seguir soportando la desigualdad» y que el acuerdo alcanzado en el Consejo vasco de Finanzas es «un parche» AGENCIAS Sábado, 16 febrero 2019, 13:54

El teniente de diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso, ha advertido de que mientras no se modifique la actual Ley de aportaciones, el Territorio guipuzcoano «seguirá condenado a perder 60 millones de euros anuales».

Itxaso ha comparecido este sábado en San Sebastián, junto al secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, para mostrar su posición como parte del Gobierno foral en relación al desenlace de la última reunión del Consejo Vasco de Finanzas celebrado el pasado jueves, según ha informado el PSE.

En dicha sesión se acordó ampliar el fondo de ajuste con el objeto de amortiguar el impacto negativo que la actual Ley de Aportaciones provoca a los territorios de Gipuzkoa y Álava.

«Estamos ante un tema importante para Gipuzkoa. Tan importante como los 600 millones de euros que hemos aportado de más en los últimos diez años. Son 60 millones al año que Gipuzkoa podría destinar a mejorar un 20% el presupuesto de sus servicios sociales o a subir un 15% la aportación a sus ayuntamientos a través del FOFIM», ha sostenido Itxaso.

Según el diputado foral socialista, la Ley de Aportaciones es una ley «equivocada e injusta». «Equivocada porque los supuestos de recaudación en los que está basada no se han cumplido ni una sola vez desde su aprobación. Equivocación que al producirse siempre en la misma dirección, en detrimento de Gipuzkoa, evidencia su carácter injusto y la necesidad de acometer sin demora la redacción de una nueva Ley que corrija la desigualdad que consagra la actual», ha reprobado.

Asimismo, ha considerado que el acuerdo alcanzado y que fue presentado este viernes en el Consejo Vasco de Finanzas es «un parche y un intento de cerrar este tema en falso». A su juicio, hacer una lectura triunfalista y presentar como un éxito el «parche» a la «inequidad que padece Gipuzkoa, es perder el sentido de la realidad».

«El acuerdo es como mucho un mal menor. Este año perderemos un poco menos de lo habitual. Pero si ponemos lo que se presentó en el contexto de una negociación de cuatro años, en los que Markel Olano ha asegurado reiteradamente que íbamos a tener nueva Ley, el balance está más cerca del fracaso que del éxito: perdemos menos pero perdemos y seguimos con una Ley que nos perjudica», ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que en este balance y resultado, las normas y procedimientos empleados en la negociación «no nos son ajenos», ya que «las negociaciones se han realizado siempre en el ámbito interno del PNV, con el pretexto de que al ser todos los interlocutores del mismo partido se facilitaban las cosas».

«Obviamente, el PSE no ha compartido nunca esta vía, porque entiende que una posición compartida con otros grupos y territorios es más fuerte y transparente. A pesar de todo, no hemos manifestado nunca esta discrepancia, pues estaba en juego el interés de Gipuzkoa y no quisimos poner trabas a un acuerdo para aprobar una nueva Ley que corrigiese una desigualdad tan grave», ha valorado.

No obstante, ha resaltado que «no es de recibo» que tras cuatro años de negociación, se diga ahora que «el parche para hacer que este año perdamos menos pero sigamos perdiendo y que una ley injusta siga vigente, es un éxito».

«No puede volver a pasar»

«No lo es y no puede volver a pasar. Las palabras no pueden ocultar que la actual Ley consagra la desigualdad, que Gipuzkoa ha aportado 600 millones de más en 10 años, que no ha habido año o circunstancia en la que Gipuzkoa haya resultado favorecida. Y esta Ley, que perjudica a Gipuzkoa de forma tan evidente, es la que sigue vigente», ha añadido.

Por ello, ha considerado que el Territorio debe defender sus intereses «sin complejos», lo que significa establecer «una posición de fortaleza, forjando alianzas con el resto de los grupos políticos, ampliando todo lo posible el perímetro del acuerdo, y buscando en otros territorios, como Álava, posiciones e intereses comunes».

«Ello no supone apostar por el enfrentamiento, supone apostar por Gipuzkoa, sin complejos, sabiendo que para llegar a un acuerdo hace falta un criterio claro de los puntos de partida y de las posiciones propias, y también de los intereses de los guipuzcoanos. También será necesario objetivar la inequidad financiera y evitar ámbitos de negociación opacos en los que nuestro diputado general tiene una posición más débil», ha expresado, para añadir que Gipuzkoa «no merece seguir soportando la desigualdad».