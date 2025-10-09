Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personal interino del Gobierno Vasco manifestándose. BLANCA CASTILLO

Más de 62.000 interinos del sector público aguardan el fallo europeo sobre su paso a fijos

El abogado general de la UE se pronuncia hoy sobre si España debe hacerles indefinidos contra el criterio del Supremo

Ana Barandiaran

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los trabajadores temporales del sector público, que en Euskadi suman más 62.000, aguardan con gran expectación el informe que hoy publicará el abogado general ... del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si los interinos que han encadenado contratos durante años tienen que ser convertidos en indefinidos. Su criterio servirá de base –en un 70% de los casos se sigue su directriz– para la sentencia europea que debe solventar las dudas al respecto del Tribunal Supremo, que rechaza reconocer de forma automática como fijos a quienes no hayan superado un proceso de selección conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  2. 2 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  3. 3 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  4. 4 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  9. 9

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  10. 10

    La Ertzaintza ha recibido ya diecisiete denuncias de familias por el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de 62.000 interinos del sector público aguardan el fallo europeo sobre su paso a fijos

Más de 62.000 interinos del sector público aguardan el fallo europeo sobre su paso a fijos