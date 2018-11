Edu Uribesalgo: «La innovación debe perdurar para lograr resultados sustanciales» Edu Uribesalgo, en la planta de Ternua en Arrasate. / FÉLIX MORQUECHO Director de Innovación de Ternua La firma de material deportivo de Arrasate ha desarrollado junto a Tecnalia prendas con materiales reciclados F. S. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 18 noviembre 2018, 08:38

Edu Uribesalgo, director de Innovación de Ternua Group, afirma que la I+D «forma parte de nuestro ADN», de ahí que el plan estratégico de la compañía de Arrasate conlleve dar una vuelta de tuerca más a esta impronta. «Nos marcamos como objetivo capacitar al equipo para abordar retos más complejos, ambiciosos y con visión internacional. Vamos a preparar a la compañía para desarrollar con éxito proyectos de innovación en tres ejes: potenciar la tecnología propia, compromiso con el medio ambiente y trabajar la cocreación con clientes y proveedores».

Uribesalgo explica que Orainn ha facilitado impulsar estos objetivos, colocando a la innovación como un elemento central en las decisiones del grupo. «La colaboración con Tecnalia nos ha permitido acelerar la incorporación de 'konw how', algo difícil para una pyme. También destacamos el equipo humano de Orainn, que con su compromiso nos ha ayudado de forma indudable».

El responsable de innovación del grupo explica que la colaboración con Tecnalia les ha permitido potenciar la tecnología propia, permitiendo una oferta de productos más sólida. En concreto, han desarrollado para sus prendas membranas repelentes al agua y al viento.

Además, destaca Uribesalgo, la compañía ha avanzado en productos respetuosos con el medio ambiente, como el reciclado del nylon procedente de redes en desuso, material con el que se confeccionan diversas prendas, como pantalones. Con Tecnalia han desarrollado una segunda línea en este mismo campo de la reutilización, mediante el reciclado del poliéster proveniente de botellas de plástico recogidas en el mar.

«Proceso de cambio»

El directivo de la firma de ropa y equipamiento deportivo destaca que una de las ventajas principales de Orainn radica en que ofrece plazos largos de desarrollo. «La innovación es un camino, un proceso de cambio constante que necesita perdurar y ser consistente para lograr resultados sustanciales. De ahí la importancia de que el acompañamiento se mantenga».

Uribesalgo señala que el principal problema de las pymes a la hora de abordar la I+D radica en la «falta de una estrategia clara y de una metodología que persiga su ejecución. Los recursos económicos y la falta de tiempo son siempre una limitación, pero no son diferentes a las que se puede dar en otras funciones de la empresa, como marketing, internacionalización, 'retail' o la digitalización».

Otra de las líneas estratégicas que se ha impulsado de la mano de Orainn ha sido el desarrollo de productos creados en colaboración con los clientes. De ésta ha surgido una chaqueta híbrida, muy ligera, transpirable, cortavientos y resistente al agua.

En este sentido, señala que las empresas de pequeña dimensión «no sabemos aprovechar adecuadamente la alianza con los centros tecnológicos. Pensamos que sus servicios no están adaptados a nuestras necesidades reales, a nuestro tamaño. El programa es un claro ejemplo de que esto no es así».

Cuadro de mando

El directivo destaca que Orainn «nos ha brindado una excelente oportunidad para capacitar el área de innovación de Ternua. Nos ha permitido actualizar la estrategia de I+d+i de la compañía, incorporar nueva metodología de trabajo y dotarnos de un cuadro de mando que permite al equipo trabajar desde una nueva dimensión».

Edu Uribesalgo no duda en que la compañía seguirá colaborando con el centro tecnológico. No es de extrañar, porque la innovación resulta clave para un grupo que, habiéndose constituido hace solo cuatro años, está ya presente en más de cincuenta países, con 950 puntos de venta. Cuenta con una plantilla de 175 profesionales que trabajan en las plantas de producción de Etxalar y Puebla (México), además de en el centro logístico robotizado en Arrasate, donde se encuentra su sede central.