Vista general del polígono industrial de Eskuzaitzeta, que alberga a empresas como Mubil, Cidetec, Otis o Naturklima, al que se destinarán 10 millones de euros para su desarrollo. Arizmendi

Industria inyectará 40 millones en Gipuzkoa ante la falta de suelo industrial de las empresas

Las compañías del territorio urgen a paliar este déficit para atraer inversión, generar empleo y continuar siendo competitivos

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Industria inyectará 40,4 millones de euros en 2026 en Gipuzkoa para paliar la necesidad de mayor suelo industrial que sufren las empresas. El debate ... sobre este déficit en el territorio no es nuevo, pero sigue siendo un elemento decisivo para la competitividad de las empresas. Por eso, el departamento que pilota el consejero Mikel Jauregi destinará una quinta parte del Presupuesto vasco en esta materia a renovar, reactivar y modernizar los terrenos de Gipuzkoa.

