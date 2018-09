Imaz alerta de que el impuesto al diésel aumentaría las emisiones de C02 y perjudicaría al sector Josu Jon Imaz, en una intervención pública. / EFE El consejero delegado de Repsol defiende que promover una renovación del parque automovilístico sería «más justo y eficiente» EL DIARIO VASCO MADRID. Viernes, 7 septiembre 2018, 07:53

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se sumó ayer a las voces que alertan de que el impuesto al diésel puede conllevar un efecto no deseado y es que indicó que «una penalización añadida al gásoleo va a aumentar las emisiones de CO2» y provocaría daños al sector de fabricación automovilístico en España, que -recordó- es el segundo fabricante europeo de automóviles.

Imaz, que intervino en una mesa redonda del III Foro Energético del diario El Economista, afirmó que aquí todos están haciendo esfuerzos y recordó que las emisiones de CO2 de los vehículos actuales de gasolina son un 24% menores que hace 20 años y las de los diésel un 25,2%, con lo cual se han rebajado las emisiones por cada kilómetro recorrido.

Añadió que un impuesto al diésel lo que haría es que hubiera más consumidores que dejen de comprar ese tipo de coches y adquirieran de gasolina, lo que no redundaría en una reducción de las emisiones de CO2.

Iberdrola aboga por tomar «decisiones valientes» para avanzar en una mayor electrificación

Además, el consejero delegado de Repsol se refirió a los efectos que tendría sobre la recaudación la sustitución de todos los vehículos que usan diésel y gasolina por eléctricos, que pasaría de los 16.000 millones de euros que se obtiene por vehículos ligeros a través del impuesto de hidrocarburos a 3.000 millones.

Afirmó que el problema que hay son los vehículos diésel antiguos, que contaminan más que los actuales, y consideró que promover una renovación del parque automovilístico sería «más justo socialmente», pues se ayudaría a colectivos de baja renta, sería más eficiente para la competitividad de la economía y ayudaría a mejorar la reducción de emisiones de CO2».

Por su parte, el presidente de BP España, Luis Aires, también coincidió en que no tienen ningún sentido las medidas para subir la fiscalidad al diésel y criticó la propuesta del comité de expertos en transición energética, por la que se establecía gravar las emisiones de óxido de nitrógeno, de azufre y partículas de los vehículos, que señaló, «no tienen que ver con el cambio climático».

Déficit eléctrico

También criticó la propuesta de sufragar con un impuesto nuevo el déficit eléctrico únicamente gravando a los carburantes y que sean solo los usuarios de diésel y gasolina los que paguen algo que fue generado por decisiones de política energética y de inversión de las empresas, así como que sean los que paguen unas carreteras que también van a usar los vehículos eléctricos. En su opinión, tiene mas sentido que se suba el precio por tonelada de CO2 emitida y que se recaude de todos los emisores.

La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, cree que hay que favorecer la introducción de renovables en el 'mix' eléctrico, ya que reducirá los precios, e indicó que se deben adoptar «decisiones valientes» para avanzar en una mayor electrificación.

Acciona defiende aumentar la fiscalidad a las fuentes de energía emisoras

Por su parte, el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, arremetió, asimismo, contra la actual fiscalidad sobre la energía, que considera que tiene solo «efectos recaudatorios» y cree que hay que aumentar la fiscalidad a las fuentes de energía emisoras, pues no tiene sentido que se pague un 7% por generar electricidad tanto si se hace por una planta que contamina que por una instalación que no emite CO2. Se decantó por reformar la fiscalidad y establecer unas señales económicas claras y «contundentes» para que España no se quede atrás en la nueva «revolución industrial» que va a suponer la transición energética.

Mateo añadió que si el carbón es la principal fuente emisora de CO2 «habrá que cerrarlo» y agregó que los puestos de trabajo de esa actividad podrán ser suplidos en sectores como la fabricación de aerogeneradores y baterías.