«Son más importantes las empresas del entorno y el flujo de mercancías que la administración que lo gestione»

José Ignacio Espel, que fue presidente del Puerto entre 1998 y 2007, cree que las dos administraciones tienen que testar la opinión de los usuarios

Pilar Aranguren

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

José Ignacio Espel, que fue presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia entre 1998 y 2007, cuando la dársena alcanzó el mayor volumen de ... tráfico, con 5,9 millones de toneladas, considera que el traspaso de la competencia «es una cuestión de negociación política, entre dos administraciones», pero cree que no tendrá incidencia en el puerto porque las empresas que trabajan en el muelle «son muy buenas y se trata de un puerto rentable». «No es un problema de gestión del puerto», remarca.

