Los 'asesinos' de la inversión

La mayoría de ellos actúan porque les dejamos hacerlo, ya que su solución depende de nosotros mismos. ¿Y si nos concentrásemos en evitarlos? Qué pereza, ¿no?

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

No es necesario arroparse con un gran bagaje estadístico para tener la desagradable sensación de que aquí no viene nadie a invertir. ¿Sería usted capaz ... de identificar diez inversiones, nuevas y de una cierta entidad, realizadas en el País Vasco en los últimos diez años? Vale se lo facilito. Lo dejamos en ocho y ampliamos el plazo a quince años. ¿Tampoco? Bueno, como acabamos de pasar el Black Friday vamos a rebajarlo a cinco proyectos y ampliamos el plazo a veinte años. ¿Ahora? Venga, no sea perezoso, piense un poco.

