Carlos Torres, presidente de BBVA R.C.

¿Alguien piensa dimitir?

El presidente de BBVA utiliza el comodín del consejo, pero si le soy sincero no estoy seguro de que la dimisión deba ser la sentencia justa al estropicio causado

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:05

Los grandes dirigentes empresariales empiezan a imitar los comportamientos de los políticos. La asunción de responsabilidades se ha convertido en una exótica rareza y la ... palabra dimisión desaparece del manual que recoge los usos y costumbres habituales. El presidente de BBVA utiliza el comodín exculpatorio del Consejo. Al parecer, ya nada permite dudar de ello, el pleno del Consejo aprobó y compartió la idea de la opa, justificó las medidas adoptadas y avaló la táctica empleada. Si es así, que lo será, eso no justifica la negativa a dimitir, sino que extiende la responsabilidad al conjunto del órgano de administración.

