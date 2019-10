Iberdrola negocia la fusión de su filial de EE UU con una empresa rival La operación, no confirmada oficialmente, daría lugar a una de las mayores eléctricas del país, con unos activos de 61.000 millones A. B. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 13 octubre 2019, 08:55

Iberdrola está negociando una fusión total o parcial de su filial en Estados Unidos, Avangrid -en la que participa en un 81,5%- con su rival, la compañía PPL, según una información publicada por el diario 'Financial Times'. De confirmarse la operación, la compañía resultante sumaría un valor, incluyendo deuda, de 67.000 millones de dólares (casi 61.000 millones de euros). Se convertiría así en una de las principales eléctricas de EE UU, un país que cuenta con un sector muy atomizado.

Iberdrola no quiso hacer ayer ningún comentario sobre la operación. El periódico británico apunta que «se están estudiando diferentes opciones para estructurar la transacción, sin ninguna certeza de que se vaya a alcanzar un acuerdo». Fuentes del mercado señalan que son opciones que se estudian desde la banca de inversión, pero que en estos momentos no se vislumbra un pacto. El diario precisa también que no se descarta una inversión por parte de Iberdrola para reforzar su posición como principal accionista.

Avangrid, que tiene su sede en Connecticut, suministra gas y electricidad a más de tres millones de clientes repartidos por Nueva York y nueva Inglaterra. La compañía, además, tiene una importante presencia en el negocio de renovables, con 7.100 megavatios de potencia, que le han convertido en el tercer operador eólico del país. Su capitalización bursátil ronda los 13.600 millones de euros y cuenta con una deuda de 6.500 millones.

Por su parte, PPL, antes conocida como Pennsylvania Power and Light, tiene un valor en Bolsa todavía mayor, de 20.600 millones de euros y una deuda neta de 20.300 millones. Posee activos en Pensilvania y Kentucky, así como una compañía de distribución eléctrica en Reino Unido, conocida como Western Power Distribution. El grupo atiende a más de 10 millones de clientes en los dos países. Según 'Financial Times', esta filial en Reino Unido podría complicar la fusión y por eso no se descarta escindir el negocio británico y limitar la integración a EE UU.

Si se llega a una fusión total, el valor de mercado más la deuda de la compañía sumaría 61.000 millones de euros. Sería un gran salto para Iberdrola, que ya tiene potentes planes de crecimiento en EE UU, a través de la eólica marica. La eléctrica presidida por Ignacio Galán está a la espera de que en marzo le aprueben el primer parque 'offshore' del país, el Vineyard Wind, con 800 megavatios y una inversión de 2.500 millones.