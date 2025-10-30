Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen EP

Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizan la petición al Gobierno para extender la vida de Almaraz hasta 2030

El documento se ha cerrado en la reunión extraordinaria del órgano de dirección de CNAT celebrada este jueves

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:01

Comenta

El futuro de la central nuclear de Almaraz está ya en manos del Gobierno. Tras meses deshojando la margarita y tras superar las diferencias entre ... las empresas propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy han aprobado este jueves pedir formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica que los dos reactores de la central extremeña puedan operar hasta junio de 2030. Es decir, extender la vida útil tres años más respecto al plan de cierre pactado entre las titulares y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  6. 6 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  7. 7 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  8. 8

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10 La única pizza de Gipuzkoa que competirá por ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizan la petición al Gobierno para extender la vida de Almaraz hasta 2030

Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizan la petición al Gobierno para extender la vida de Almaraz hasta 2030