ELA denuncia que las mujeres trabajan en los hoteles vascos «en condiciones de auténtica esclavitud» El sindicato critica que las empleadas cobran salarios que rondan los 600 euros al mes por 1.800 horas anuales EL DIARIO VASCO Viernes, 27 julio 2018, 13:04

Las mujeres trabajan en los hoteles vascos en «condiciones de auténtica esclavitud», salarios que rondan los 600 euros al mes por 1.800 horas anuales, ha denunciado este viernes la secretaria general de la Federación de Servicios de ELA, Marikruz Elkoro, en una rueda de prensa en Vitoria. Ha recordado que en el sector de la hostelería en Euskadi trabajan unas 50.400 personas -18.124 en Gipuzkoa, 25.049 en Bizkaia y 7.240 en Álava, y que está «precarizado y feminizado».

En esta línea, Elkoro ha precisado que algunas trabajadoras perciben solo 2,5 euros por cada habitación que limpian, al tiempo que ha denunciado que esta situación se debe a la externalización de servicios.

A su juicio, la patronal de hoteles Hostelco ha anunciado su intención de conseguir que en un breve plazo más del 60 % del trabajo esté externalizado. Ha advertido de que se hará «a costa de rebajar las condiciones laborales y salariales». Ha subrayado que ante este panorama se deben firmar convenios que pongan freno a estas situaciones.

Peor situación en Álava

En este sentido, ha señalado que en los últimos meses se han renovado los convenios de hostelería en Bizkaia y Álava y el de Alojamientos de Gipuzkoa, pero según Elkoro el de Álava permite que esta situación se siga perpetuando. A su juicio en el de Gipuzkoa, donde ELA tiene mayoría absoluta, y en el de Bizkaia, donde cuenta con un 47 % de la representación, se han introducido cláusulas que ponen freno a la «explotación que padecen muchísimas mujeres que limpian las habitaciones de los hoteles» , que garantizan la estabilidad de los puestos de trabajo del personal externalizado y la aplicación como mínimo de las condiciones recogidas en los convenios de hostelería.

La representante sindical ha añadido que en estos dos territorios los convenios incluyen en su ámbito a los pisos turísticos, algo que no ocurre en Álava, lo que puede llevar a que no se aplique el convenio aprobado al no regular expresamente los servicios externalizados.