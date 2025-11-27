Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los galardonados en los Premios Laborde, junto a la diputada general, Eider Mendoza. EHU

Hevea3D e Interphase Technologies ganan los XXV Premios Manuel Laborde

Ambos proyectos destacan por su «solidez científica, su orientación tecnológica y la capacidad de sus equipos para llevar la idea a una fase de maduración real»

E. P.

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:24

Comenta

La iniciativa Hevea3D y el trabajo fin de máster Interphase Technologies han sido reconocidos este jueves en la XXV edición de los Premios Manuel Laborde ... Werlinden. Ambos proyectos destacan por su «solidez científica, su orientación tecnológica y la capacidad de sus equipos para llevar la idea a una fase de maduración real». Por su parte, la iniciativa ZuBizi ha sido galardonada con el Premio Extraordinario del 25 aniversario por su contribución a la igualdad de género y la salud ambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  3. 3

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  7. 7 Malas noticias para la Real: Mikel Oyarzabal, KO
  8. 8 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  9. 9 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»
  10. 10 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hevea3D e Interphase Technologies ganan los XXV Premios Manuel Laborde

Hevea3D e Interphase Technologies ganan los XXV Premios Manuel Laborde