Hevea3D e Interphase Technologies ganan los XXV Premios Manuel Laborde

La iniciativa Hevea3D y el trabajo fin de máster Interphase Technologies han sido reconocidos este jueves en la XXV edición de los Premios Manuel Laborde ... Werlinden. Ambos proyectos destacan por su «solidez científica, su orientación tecnológica y la capacidad de sus equipos para llevar la idea a una fase de maduración real». Por su parte, la iniciativa ZuBizi ha sido galardonada con el Premio Extraordinario del 25 aniversario por su contribución a la igualdad de género y la salud ambiental.

La entrega de los premios ha tenido lugar este jueves en el auditorio de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la EHU, en San Sebastián, con la presencia de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, la vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la EHU, Juana Goizueta, la directora de emprendimiento e internacionalización del Gobierno Vasco, Ane Miren de Ariño, y la directora de BIC Gipuzkoa, Marisa Arriola, así como con un nutrida representación del ámbito emprendedor, universitario, científico y empresarial.

La iniciativa Hevea3D, ganadora del Premio a la Nueva Iniciativa Innovadora, ha sido reconocida por su avance en la fabricación de materiales elastoméricos reales imprimibles con luz. El proyecto trabaja con látex natural o sintético en medio acuoso, utilizando impresión mediada por luz para obtener piezas elásticas con propiedades comparables a las del caucho vulcanizado, sin necesidad de moldes.

Nace del trabajo conjunto de un equipo con amplia trayectoria científica, técnica e industrial y en colaboración con Polymat y la Arizona State University (ASU). El equipo fundador está compuesto por Xabier López de Pariza, Jon Ayestarán, Ainara Tejero y Timothy E. Long, con la asesoría del profesor Haritz Sardon. El premio incluye una dotación de 7.000 euros, junto con el apoyo y asesoramiento de BIC Gipuzkoa para impulsar el desarrollo de la iniciativa.

El Trabajo Fin de Máster Interphase Technologies, premiado en la categoría de Trabajos Fin de Grado, propone un servicio especializado en ingeniería de superficies e interfaces orientado a optimizar materiales poliméricos funcionales para electrónica flexible y avanzada. El proyecto ha sido desarrollado por Andrés Mosquera en el Centro de Física de Materiales (CFM) dentro del grupo Polymers and Soft Matter, bajo la dirección de Jon Maiz Sancho y Alberto Álvarez Fernández. La categoría cuenta con una ayuda económica de 3.000 euros, además del acompañamiento de BIC Gipuzkoa para desarrollar la iniciativa.

Premio Extraordinario 25 Aniversario

El Premio Extraordinario por el 25 Aniversario, dotado con 3.000 euros, ha sido otorgado a ZuBizi, un proyecto que «conecta investigación científica y sociedad desde un enfoque One Health, abordando medioambiente, salud y desigualdades». Está impulsado por EHU y Biogipuzkoa.

Durante sus intervenciones, los representantes institucionales han subrayado la importancia de continuar promoviendo nuevas ideas y proyectos para «favorecer la transformación del tejido empresarial» de Gipuzkoa.

Durante el acto, se ha celebrado una mesa redonda titulada '25 años creando Spin-offs universitarios', en la que han participado Roberto López, CEO de Mas Innovación, Iliane Rafaniello, CEO de Surphase, y Eneko Aldaba, director de I+D y cofundador de Quimatryx. La sesión se ha centrado en analizar el impacto del Programa y de los Premios en la creación y consolidación de proyectos emprendedores universitarios.

Para cerrar el evento, se ha contado con la participación de Iñigo Garmendia y Unai Barrutia, alumnos de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa (EHU) y Team Leaders en los dos últimos años, quienes siguen trabajando y aportando su experiencia en mejoras innovadoras al prototipo de la moto eléctrica dentro del proyecto MotoStudent.

Bajo el título 'De la Idea al Podio: MotoStudent y la Ingeniería del Futuro', han compartido su experiencia en el desarrollo de esta iniciativa y han explicado cómo podría transformarse en una propuesta empresarial.