¿Qué hago si descubro que me cobran dos veces por un error en el pago con tarjeta? Pago con tarjeta mediante datáfono. KONTSUMOBIDE Lunes, 19 agosto 2019, 14:04

Un restaurante se equivocó, o hubo un fallo técnico al pasar la tarjeta, pero el caso es que me cobraron dos veces la comida. El problema es que no tenía suficiente dinero en la cuenta para abonar dos pagos y el banco me cobró un recargo por descubierto. ¿Cómo recupero mi dinero? ¿Puede el banco cobrarme dicho recargo?

Aquí nos encontramos ante dos problemas. Por un lado, el cargo bancario indebido; debes ponerte en contacto con el banco, que es la entidad emisora de la tarjeta. Para ello, tienes un plazo de 13 meses desde la fecha en la que te han hecho el cargo, aunque te recomendamos que no esperes y lo comuniques cuanto antes.

Si el banco comprueba que hubo un fallo técnico o cualquier otro problema, y procederá a devolverte tu dinero. Esto en el caso de que el doble cargo en la tarjeta por la comida en el restaurante se deba, como hemos dicho, a un problema técnico o achacable a la entidad emisoras.

Por otro lado, puede ocurrir que el doble cobro se deba a un error del restaurante. En ese caso será el restaurante quien debe devolverte el cargo indebido.

Si tienes algún problema, pon una reclamación en Kontsumobide o en cualquier oficina de atención a la persona consumidora. Por este motivo te recomendamos que guardes tanto la factura del restaurante como la copia del pago con tarjeta.