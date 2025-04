«Me gusta cocinar y tengo en mi madre una excelente maestra; estos días estoy probando platos nuevos»

El presidente de la Cámara confiesa su pasión por la cocina, heredada de su madre, que estos días de encierro le tiene ocupado con ... platos nuevos.

–Las puertas de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa siguen abiertas. ¿Están ustedes apostando por el teletrabajo?

–Es cierto, la Cámara sigue abierta, aunque con un 75% de teletrabajo, tanto de las personas que por cuestiones personales necesitaban estar en casa o porque por su trabajo lo pueden hacer. Piense que nosotros atendemos muchas necesidades de las empresas y muchos papeles, como los certificados de origen en las exportaciones.

–¿Cómo lleva usted el confinamiento?

–En lo personal, yo siempre digo que lo que no tiene solución no es un problema sino una situación. Estoy aprovechando mucho para estar con mi familia. He pasado de comer todos los días fuera de casa a hacerlo con mi mujer y mis hijos. Estoy dedicando mucho tiempo a leer. Y mis horarios siguen siendo complicados como antes, pues hago mucho teletrabajo.

–¿La gran pregunta estos días es si hace usted pan en casa?

–(Ríe) Los bizcochos me salen bien. Me gusta mucho cocinar y estoy probando muchos platos y cosas nuevos. Tengo la suerte de que mi madre es una magnífica cocinera y una excelente maestra, y quieras que no... Me relaja mucho. Para el pan me falta la famosa levadura, pero en cuanto la consiga me pongo a ello y le envío una foto.

–¿Sale al balcón a las ocho de la tarde todos los días?

–Sí, salimos toda la familia. Son días muy duros para nuestros sanitarios y lo están haciendo genial. En cierto modo, también es un orgullo ver las calles vacías y saber que la sociedad guipuzcoana es responsable y lo está haciendo bien.