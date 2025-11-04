Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Gobierno Vasco realizará un estudio sobre las bajas laborales que Euskadi lidera

El área de Economía, Trabajo y Empleo de Torres eleva a 1.266 millones el presupuesto para reforzar políticas activas de empleo

Imanol Lizasoain y Sergio Llamas

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco elaborará el próximo año un estudio sobre la Incapacidad Temporal, «uno de los problemas que ... preocupan» en el territorio, como señaló el vicelehendakari segundo y consejero del área, Mikel Torres durante la presentación del proyecto de ley de los presupuestos para 2026, y uno de los asuntos «sobre los cuáles debatimos actualmente». Este trabajo se sumará a otros recogidos en las cuentas para analizar los elementos estructurales y coyunturales de los ámbitos económicos en Euskadi, como la elaboración de un índice de calidad en el empleo..

