El Gobierno Vasco realizará un estudio sobre las bajas laborales que Euskadi lidera

El departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco elaborará el próximo año un estudio sobre la Incapacidad Temporal, «uno de los problemas que ... preocupan» en el territorio, como señaló el vicelehendakari segundo y consejero del área, Mikel Torres durante la presentación del proyecto de ley de los presupuestos para 2026, y uno de los asuntos «sobre los cuáles debatimos actualmente». Este trabajo se sumará a otros recogidos en las cuentas para analizar los elementos estructurales y coyunturales de los ámbitos económicos en Euskadi, como la elaboración de un índice de calidad en el empleo..

Uno de los pilares de las nuevas cuentas será el impulso a Lanbide, que gestionará 516 millones de euros destinados a formación, fomento de la contratación y apoyo a colectivos vulnerables como jóvenes, mujeres y personas mayores.

Además, el presupuesto contempla 688 millones de euros para prestaciones como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), consolidando la red de protección social en Euskadi.

El proyecto presupuestario multiplica por cuatro la partida destinada a las ayudas a ayuntamientos y diputaciones para la elaboración de planes de empleo y desarrollo local, que pasa de 1,2 millones en 2025 a 5,4 millones de euros en 2026. Estas subvenciones alcanzarán a municipios de más de 10.000 habitantes, con el objetivo de fortalecer la dimensión local del empleo. «Queremos que los ayuntamientos sean protagonistas en la generación de oportunidades laborales y en el desarrollo económico de sus municipios», señaló Torres.

El estudio sobre la incapacidad temporal abordaría el llamado problema del absentismo en Euskadi, una preocupación en la que la Comunidad Autónoma vasca encabeza de manera habitual los rankings que se elaboran para toda España. Se trata, además, de un reto que la patronal vasca Confebask venía exigiendo incluir en el debate sobre un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el territorio.

Manifestación el día 12

Por otra parte, los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU y Etxalde han convocado una manifestación para el próximo miércoles 12 de noviembre en Bilbao con la que quieren presionar a PNV y PSE-EE para que acepten debatir su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que reclaman fijar un salario mínimo interprofesional (SMI) propio en Euskadi. La manifestación tendrá lugar en Bilbao. Partirá a las 11:30 horas desde la sede del Gobierno Vasco (Gran Vía).