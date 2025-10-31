Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gobierno Vasco ha mostrado su interés por Uvesco, grupo que controla BM y Super Amara. DE LA HERA

El Gobierno Vasco prevé invertir 400 millones en ocho operaciones empresariales en 2026

El Presupuesto activa el Plan de Inversiones con herramientas que ya cuentan con un capital que supera los 1.100 millones de euros

Lucas Irigoyen

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Así se recoge en la memoria presupuestaria que acompaña a dos de las herramientas clave para esta política, los fondos Finkatuz e Indartuz. Ambos dependen ... del Instituto Vasco de Finanzas anclado en del departamento de Hacienda del consejero Noël d'Anjou y son gestionados de modo conjunto con el área del consejero de Industria, Mikel Jauregi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  2. 2 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  3. 3 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  4. 4 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  5. 5

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  6. 6 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  7. 7 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  8. 8

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante
  9. 9

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  10. 10 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco prevé invertir 400 millones en ocho operaciones empresariales en 2026

El Gobierno Vasco prevé invertir 400 millones en ocho operaciones empresariales en 2026