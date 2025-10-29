El Gobierno Vasco lanza una guía para ayudar a controlar las exportaciones de uso civil y militar

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha una hoja de ruta para la comprobación del control de exportaciones de productos de doble uso, una herramienta ... que pretende ofrecer a las empresas industriales criterios claros sobre cómo identificar, clasificar y gestionar operaciones internacionales con material susceptible de tener un uso tanto civil como militar.

El documento, elaborado por Basque Trade & Investment (BTI), dependiente del Departamento de Industria, se presentó este miércoles durante la inauguración del Manufacturing Congress 2025 en Donostia. El consejero Mikel Jauregi explicó que el objetivo es «acompañar a la industria vasca en un entorno geopolítico cada vez más incierto» y garantizar seguridad jurídica y transparencia a las compañías que operan en mercados exteriores. «Queremos hacer pedagogía y dar certezas —señaló— a un sector que ha mostrado una conducta ejemplar incluso en los momentos más difíciles».

La guía desarrolla de forma práctica los pasos que debe seguir cualquier empresa que exporte bienes, software o tecnología de doble uso, conforme al reglamento de la Unión Europea. Incluye un procedimiento detallado de identificación del producto, comprobación por país de destino, análisis del uso final y aplicación de la llamada «cláusula catch-all», que obliga a solicitar licencia incluso cuando el bien no figura en la lista de control si existen indicios de riesgo militar.

Entre las novedades más relevantes figura la incorporación de criterios específicos tras la reciente aprobación del Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe en España las transferencias de material de defensa y tecnologías de doble uso con destino a Israel, así como la importación de productos procedentes de asentamientos en territorios ocupados.

La iniciativa también advierte de los riesgos logísticos, financieros y legales que pueden derivarse de operar en países sujetos a sanciones o con inestabilidad política, e insta a las empresas a documentar cada comprobación y mantener un procedimiento interno de control de exportaciones.

Guía pionera

La Junta Interministerial de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) es la encargada de autorizar las licencias en última instancia, como recoge el documento, pero el Gobierno Vasco busca con esta guía «adelantar el trabajo previo» y ayudar a las empresas a evaluar su posición antes de llegar a ese punto.

Con esta medida, Euskadi se convierte en una de las primeras regiones europeas en disponer de un instrumento autonómico de verificación y acompañamiento en materia de exportaciones sensibles. «Queremos que nuestras empresas sigan exportando con éxito, pero también con responsabilidad y seguridad», concluyó Jauregi.