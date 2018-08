El Gobierno Vasco lanza un plan Renove de 4,6 millones para modernizar los polígonos El polígono industrial de Itziar, localizado en Deba, es el de mayor extensión y uno de los más antiguos de toda Gipuzkoa. / LOBO ALTUNA La iniciativa, que se presentará en unos días, contará con subvenciones de la Spri y del EVE | El objetivo es poner al día, junto a agentes públicos y privados, aquellos espacios empresariales que hayan podido quedar obsoletos JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 23 agosto 2018, 06:53

El Gobierno Vasco ha aprobado la puesta en marcha del primer 'Plan Renove para Polígonos Industriales, Parques Empresariales y Áreas de Actividad Económica de la CAV'. Un programa que pretende actualizar y modernizar, mediante subvenciones a fondo perdido y de la mano de otras administraciones y de la iniciativa privada, esos espacios que, en muchas ocasiones, fueron levantados hace ya algunas décadas y en cierto modo se han podido quedar obsoletos o faltos de cierta actualización. Según ha confirmado DV, el plan cuenta con una dotación económica para este año de 4,6 millones de euros; un dinero que, como detallará la consejería de Desarrollo Económico e Infraestructuras próximamente, saldrá de los presupuestos de la Spri (que aportará 3,1 millones) y del Ente Vasco de la Energía (EVE), que inyectará por su parte los 1,5 millones restantes.

Ambos organismos -dependientes del departamento dirigido por Arantxa Tapia, que es quien firma la norma del pasado día 1 que ordena la puesta en marcha del programa- subvencionarán distintas actuaciones a desarrollar tanto por ayuntamientos u organismos públicos (responsables de terrenos dotacionales en los polígonos) como por el propio colectivo empresarial.

El espíritu que guía la iniciativa -así consta en los distintos informes técnicos, jurídicos y económicos que dan soporte a la norma que alumbra este Plan Renove y a los que ha tenido acceso este diario- es el de la «actuación coordinada» entre los ámbitos público y privado.

Los detalles Beneficiarios . Entidades. Podrán ser considerados beneficiarios del plan ayuntamientos, mancomunidades, cuadrillas y juntas administrativas, concejos, agencias de desarrollo, entidades urbanísticas de conservación, comunidades y/o asociaciones de empresas, así como empresas individuales y en colaboración. Subvenciones de la Spri . Actuaciones favorecidas. La Spri podrá subvencionar, entre otras, iniciativas como la redacción y/o ejecución de proyectos de reurbanización; la regeneración, rehabilitación y mejora de parcelas; la mejora de los equipamientos, las dotaciones y del dominio público de los citados espacios; la redacción de estudios de diagnóstico sobre esos lugares; los planes de movilidad y las actuaciones dirigidas a la mejora de la gestión integral de los polígonos mediante la creación de asociaciones de empresarios y empresarias. Subvenciones del EVE . Actuaciones favorecidas. El Ente Vasco de la Energía pondrá sus fondos a disposición de proyectos como la reducción del consumo de energía eléctrica en el alumbrado exterior, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de potabilización y abastecimiento o la realización de instalaciones con el fin de distribución a varios usuarios y relativas a la cogeneración centralizada, al uso de biomasa en salas de calderas centralizadas, de bombas de calor geotérmico, de solares térmicas de baja temperatura centralizada, o sistemas de generación eléctrica aislados o conectados a red. También subvencionará estudios de viabilidad para instalaciones de generación centralizada, puntos de recarga para vehículos eléctricos de uso público, los planes de transporte hacia áreas de actividad económica y los proyectos piloto relacionados con dichos programas, así como aparcamientos seguros de bicicletas. La iniciativa dará cobertura a otras actuaciones en materia de eficiencia energética y energías renovables que se puedan determinar en las convocatorias públicas que en breve pondrá en marcha el organismo dependiente de la consejería de Desarrollo Económico.

«Los modelos de gestión tradicionales de las áreas de actividad económica deben evolucionar hacia aquellos en los que empresarios, empresas e instituciones potencien las necesarias sinergias que posibiliten no solo el avance de la competitividad, sino también el mantenimiento y mejora de los polígonos», añade la orden de Tapia que ha activado el programa.

El trabajo de 'cocina' de este Renove ha consistido -entre otras cosas- en un análisis exhaustivo del estado de ese extenso conjunto de instalaciones empresariales que inundan Euskadi. Y la fotografía ha salido algo borrosa. «Se puede identificar un denominador común, potenciado por la coyuntura económica de los últimos años: la proliferación de naves y solares vacíos en la mayoría de los polígonos industriales y áreas de actividad económica, unido a la escasa o nula inversión efectuada en las zonas dotacionales y de espacios de cesión pública de los mismos, que ofrecen, en muchos casos, un imagen de degradación tal que dificultan, de una parte, la competitividad de las empresas ubicadas y, de otra, la instalación de nuevas actividades en los espacios vacantes», reconoce el Gobierno Vasco en sus informes.

«El impacto de esta tendencia -añade la consejería de Tapia- viene a agravar, en algunos casos, situaciones que de partida ya presentaban carencias y deficiencias, tanto a nivel de urbanización, como de mantenimiento y preservación de los espacios y de las infraestructuras de servicios que los alcanzan».

Estos son los argumentos que han llevado al Ejecutivo a diseñar una línea de inversiones mediante subvenciones que serán, advierte la consejería, «para actuaciones puntuales, acotadas y finalistas en estos espacios de actividad económica destinada a los titulares de estas instalaciones indispensables para la actividad productiva».

La Spri dedicará este año al programa un presupuesto de 3,1 millones de euros, y el EVE, otros 1,5 millones AYUDAS

Las subvenciones serán finalistas y permitirán también dar un impulso al sector de la rehabilitación OBJETIVOS CONCRETOS

Se pretende, resaltan los documentos, «afrontar las problemáticas específicas detectadas, aportando soluciones que permitan una mejor adaptación a las empresas instaladas y a aquellas que se quieran instalar, con el objetivo de conseguir la mejora cualitativa de estos espacios e incrementar su atractivo». A esto se suma otra aspiración de la consejería, como es la de dar carga de trabajo a un sector bastante castigado por la reciente crisis como es el de las pymes y microempresas dedicadas a la rehabilitación, trasladando también las posibilidades de negocio del entorno urbano o inmobiliario tradicional al industrial o empresarial.

Al tiempo, el departamento de Arantxa Tapia busca «impulsar el asociacionismo empresarial y la colaboración entre la Administración y las empresas en la gestión y mejora de las áreas de actividad económica, dirigido a promover las actuaciones objeto de actualización y mejora de estas áreas».

El texto que da soporte legal al programa de ayudas destaca que éste «se enmarca dentro de los planes estratégicos impulsados por el Gobierno Vasco en el ámbito empresarial, pretendiendo en definitiva, desarrollar una estrategia integral de desarrollo industrial que busca la mejora del posicionamiento de las empresas vascas».

En principio, el importe máximo de las ayudas a empresas no podrá superar los 200.000 euros, que se verían reducidos a la mitad en algunos sectores concretos. Como es habitual, no podrán optar a estas subvenciones las firmas de armamento o las que no estén al corriente en sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social o con la Spri y el EVE. En el caso de compañías de más de 250 personas, éstas deberán contar con un Plan de Igualdad para poder convertirse en beneficiarias de esta inyección económica.