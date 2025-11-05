El Gobierno Vasco impulsa dos fondos para invertir 100 millones en pymes y 'startups'

El departamento de Industria es una de las prioridades del Gobierno Vasco para cortar la pérdida de empresas y el alejamiento de centros de decisión. ... Por ello cuenta con 750 millones de euros en el Presupuesto, un 18,9% más que el año pasado gracias a la inyección de 100 millones recibida del Instituto Vasco de Finanzas. Un empujón que viene del endeudamiento de mil millones que anunció el Ejecutivo en la Alianza Financiera Vasca para invertir en empresas.

Con esos recursos, según explicó ayer el consejero de Industria, Mikel Jauregi, en el Parlamento vasco se lanzarán dos fondos de inversión de capital riesgo. Uno, Handituz, para fomentar el desarrollo de 'startups' en Euskadi con facturaciones inferiores a 3 millones. Y la segunda herramienta será una segunda edición de Ezten, fondo que tomará participaciones minoritarias en pymes con planes de crecimiento con inversiones o compra de otras empresas. Dos líneas que se añadirán a Finkatuz e Indartuz, donde se acumulan más de 900 millones de capital y están diseñadas para grandes operaciones.

El departamento sigue teniendo el grueso del gasto en las subvenciones que se gestionan en su mayoría a través de la sociedad pública SPRI y que suman más de 500 millones, de los que 80 se destinarán para el autoconsumo energético de empresas y hogares.

Suelo industrial

El desarrollo de nuevas superficies para la instalación de actividades y empresas es uno de los mayores objetivos del gasto. Al suelo industrial se destinan 178,5 millones para tratar de paliar una de las mayores dificultades para atraer actividades a Euskadi: la falta de suelo. En recuperación y regeneración de polígonos se contemplan 52,6 millones, por 25,9 para nuevos desarrollo, así como 100 millones más para reforzar las instalaciones de los Parques Tecnológicos. En nuevos desarrollos la principal línea es la del polígono de Eskuzaitzeta, que se convertirá en el más grande de Gipuzkoa con una inversión de 10 millones.