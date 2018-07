El Gobierno Vasco blindará el diálogo social con la creación vía decreto de un órgano permanente García, Artolazabal, Uriarte, San José, Larrañaga, Tapia y Arza, en el último encuentro de la Mesa de Diálogo Social, en julio de 2017. / CASTILLO CASTILLO Pretende aprobarlo en octubre tras haber remitido ya el borrador a los agentes sociales | La institucionalización del foro le otorga garantías jurídicas y evitará acuerdos bilaterales como el alcanzado entre el Ejecutivo y Confebask PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN Viernes, 27 julio 2018, 07:06

. A la Mesa de Diálogo Social de Euskadi le costó ponerse en marcha por la oposición de ELA y LAB, aunque finalmente lo hizo en los estertores de 2014, quedándose fuera los sindicatos nacionalistas. Pero en abril de este año saltó por los aires al abandonar CC OO y UGT dicho foro después de que el Gobierno Vasco y Confebask firmaran el Acuerdo por el Empleo. Previamente, entre los pactos alcanzados por las partes -en este caso en 2016- figuraba la institucionalización del Diálogo Social, lo que le permitiría a dicho foro tener una estructura permanente y una mayor cobertura legal. Una perrogativa que correspondía al Gobierno Vasco y que se fue retrasando.

Pues bien, el Ejecutivo tiene ya listo el borrador del Decreto por el que se creará dicho órgano permanente, una norma que otorgará garantías jurídicas al Diálogo Social y con el que se busca blindar dicha mesa, de forma que ya no tendrían cabida acuerdos bilaterales como el alcanzado entre el Gobierno Vasco y Confebask, según admite el viceconsejero de Trabajo, Jon Azkue. «Se pretende que se instaure definitivamente una fórmula de concertación social, de modo que acuerdos como el del Empleo no tendrían cabida más que en dicho foro, que será tripartito y por lo tanto las materias concernidas tienen que debatirse y aprobarse en la mesa con el consenso de las tres partes».

Azkue señala que «se dirá adiós al camino del bilateralismo por el que apuestan algunas organizaciones sindicales, pero también la patronal, que deberá actuar como agente social». El viceconsejero de Trabajo pone el acento en que Adegi solo ha participado en el 21% de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva del año pasado, y en que las distintas patronales consideradas como agentes sociales no suman el 50%, como recogía el informe del Consejo de Relaciones Laborales. «Es llamativo el hecho de que hay más acuerdos firmados fuera de las organizaciones empresariales clásicas que por las tradicionales».

Mesa del diálogo social Tripartito Sindicatos y organizaciones empresariales más representativas, además del Gobierno Vasco. Acuerdos Cada parte tiene un voto. Se adoptarán por unanimidad, y de forma excepcional por al menos una de las organizaciones del grupo sindical y del empresarial, pero con el apoyo unánime de los representantes del Gobierno. Funciones Se pronunciará sobre los planes estratégicos del Gobierno y propondrá modificaciones, que serán vinculantes.

Aclara que con el decreto, que el Gobierno espera aprobar en octubre, se busca tener una norma que garantice el diálogo social en Euskadi, que aunque no obliga a los agentes sociales a participar, sí tiene vocación de que estén todos, y además las decisiones que se adopten serán vinculantes para el Ejecutivo Vasco y para el resto de las partes.

El borrador de decreto, al que ha tenido acceso este periódico, establece que la Mesa es un órgano de carácter tripartito, de encuentro y participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Gobierno Vasco. Añade que a través de dicho órgano se canalizará la intervención de las organizaciones sindicales y empresariales en los procesos de diseño y, en su caso, de negociación y concertación de las políticas públicas que incidan en el ámbito sociolaboral o afecten a las relaciones laborales y a la negociación colectiva, así como en aquellas cuestiones que las partes identifiquen en el plan de trabajo anual.

Funciones

De este modo, entre sus funciones estará impulsar y favorecer la negociación y concertación de políticas públicas en las materias antes señaladas; pronunciarse sobre los planes estratégicos y los planes departamentales del Gobierno Vasco, así como sobre los proyectos de ley y normas de carácter reglamentario que determine en su plan de trabajo anual; proponer modificaciones, sugerencias o aportaciones que considere pertinentes y fijar criterios con la finalidad de que sean tenidos en cuenta en la definición de las políticas sectoriales y planes de actuación de las áreas afectadas.

La ausencia de acuerdo en el seno de la Mesa en ningún caso impedirá o suspenderá la tramitación de la disposición normativa, plan o iniciativa de que se trate. Finalmente, el organismo realizará un seguimiento, evaluación del cumplimiento y control de eficacia de los acuerdos del diálogo social. A tal efecto elaborará un informe anual sobre la incidencia efectiva de dichos acuerdos en las políticas concernidas.

La Mesa tiene carácter tripartito y en ella estarán representadas, además del Gobierno, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. El organismo se renovará por periodos anuales. En representación del Gobierno estarán los titulares de Trabajo y Relaciones Laborales, Empleo, Industria, Desarrollo Económico y Educación, aunque de forma puntual pueden incorporarse los titulares de otros departamentos en función de los temas que se aborden. Por su parte, los sindicatos y las organizaciones empresariales designarán a las personas que les representen y también podrán incluir a otras personas en casos puntuales, aunque en ningún momento afectará al criterio de paridad.

En la primera reunión se determinará su composición y aquellas organizaciones sindicales o empresariales que rechacen de forma expresa la invitación o no acudan, no podrán incorporarse hasta el año siguiente. No obstante, de forma excepcional, y por acuerdo unánime de los miembros, podrá autorizarse la integración de aquellas organizaciones que asumiendo su participación en el conjunto del diálogo social cursaran una petición expresa fuera del periodo establecido. Este apartado abre la puerta a que Garen pueda solicitar su entrada, aunque deberá demostrar su representatividad, según señala el viceconsejero de Trabajo.

El organismo se reunirá con carácter ordinario dos veces al año y con carácter extraordinario siempre que se acuerde por las partes a propuesta de cualquiera de ellas. La Mesa se organizará en grupos de trabajo y los acuerdos se adoptarán por unanimidad de las partes que la integran. Cada una de ellas tiene un voto. Excepcionalmente, se podrá hacer con el voto favorable de al menos una de las organizaciones pertenecientes al grupo sindical, por una parte, y al empresarial, por otra, siempre que el pacto reciba también el apoyo unánime de los representantes del Gobierno.

Los agentes sociales tienen hasta el 7 de septiembre para presentar sus alegaciones. Una vez analizadas, el Gobierno prevé aprobar el decreto en octubre. Y en el plazo de un mes se constituiría la mesa.

Jon Azkue considera un gran paso contar con una norma con rango de ley que regule la participación institucional, a semejanza de otras comunidades autónomas. Subraya la importancia de la concertación social. «Sin ella y sin negociación colectiva no hay un país moderno y nos adentraríamos más hacia la desigualdad».