Xabier Sagredo, Mikel Jaruregi, José Antonio Jainaga, Noël d'Anjou y Jon Urresti, tras el preacuerdo de febrero con el accionista principal de Talgo. DV

Gobierno Vasco, BBK y Vital respaldan a Jainaga en Talgo pese a la imputación

Los bancos dan luz verde a la financiación del fabricante de trenes y dejan listo el siguiente paso para la junta de accionistas

Lucas Irigoyen

Bilbao

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Han pasado 72 horas desde que la imputación de la Audiencia Nacional al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por la venta de acero ... a un fabricante de armas israelí irrumpiera en la escena sorprendiendo a actores empresariales y políticos. El levantamiento del secreto de sumario el pasado viernes llegó, además, en un momento decisivo de la operación Talgo, un punto de no retorno y en el que si descarrila dejaría a la empresa al borde de la quiebra.

