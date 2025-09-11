El Gobierno Vasco amplía en un mes el plazo para solicitar las ayudas del 'renove'

El Gobierno Vasco anunció ayer que el plazo para solicitar las ayudas del plan 'Renove' para comprar vehículos nuevos de cualquier motorización –siempre y cuando ... las emisiones sean bajas– se ampliará hasta el 15 de octubre, frente al 15 de septiembre fijado anteriormente. Así lo anunció el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, en el marco del Salón del Automóvil que se celebra estos días en Múnich, defendiendo que el programa se extenderá por la «buena acogida» que ha tenido entre los vascos.

El consejero destacó que, desde su entrada en vigor a principios de abril, el plan «ha impulsado la demanda de matriculaciones en Euskadi en cerca de un 30%». Se trata, según sus palabras, de unas ayudas que «impulsan la neutralidad tecnológica para avanzar en la descarbonización y generar nueva demanda y actividad económica». Según recalcó, está teniendo «un efecto directo sobre la renovación del parque», que según los últimos datos se sitúa en una avanzada edad media de 14,9 años en Euskadi.

El objetivo principal del plan, señaló Jauregi a finales de marzo, es el de sustituir 2.000 coches contaminantes de las carreteras vascas. Hasta el momento, según los últimos datos de los que dispone el Ente Vasco de la Energía, organismo que gestiona los fondos, las solicitudes que han realizado los vascos desde su entrada en vigor se cifran en 1.759, y 977 ya han sido abonadas. Cabe destacar que actualmente este plan coexiste con el Moves para vehículos eléctricos, a pesar de ser incompatibles. Los fondos de este último están muy cerca de agotarse por el auge de la demanda de electrificados.

Jauregi ha viajado a la ciudad germana para participar en la firma de la Declaración de Munich, un compromiso promovido por la Alianza de Regiones Automotrices (ARA) cuyo objetivo principal es asegurarse de que la Comisión Europea siga manteniendo la industria de la automoción como un pilar de la competitividad. En esta línea, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, recibirá el viernes en Bruselas a altos representantes de los fabricantes europeos para acordar un marco de actuación que equilibre viabilidad económica como objetivos climáticos. Esto último es de lo que más se quejan en el sector, desde donde señalan repetidamente que las normativas actuales lastran la competitividad industrial.