Gipuzkoa solo cuenta con el parque eólico de Elgea-Urkilla, que cuenta con alrededor de 70 molinos. Royo

El Gobierno Vasco abre un proceso de reflexión ciudadana para combatir el rechazo a los parques eólicos

El Ejecutivo autonómico llevará a cabo sesiones participativas presenciales en las tres capitales de Euskadi, así como con los ayuntamientos interesados

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

El Gobierno Vasco ha decidido impulsar un proceso de reflexión ciudadana con el fin de afrontar el rechazo social de los parques eólicos. La iniciativa ... pretende abrir un espacio amplio de análisis sobre la implantación de energías renovables. Este proceso aspira a contar con instituciones, empresas, asociaciones y ciudadanía. Para ello, el Ejecutivo prepara sesiones participativas en las tres capitales vascas en las próximas semanas y ofrece la posibilidad de que los ayuntamientos interesados se sumen a la dinámica. La plataforma Irekia permanecerá disponible para recoger aportaciones por vía telemática. La intención del Gobierno consiste en mantener este modelo abierto durante los próximos meses.

