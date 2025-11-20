El Gobierno Vasco abre un proceso de reflexión ciudadana para combatir el rechazo a los parques eólicos

El Gobierno Vasco ha decidido impulsar un proceso de reflexión ciudadana con el fin de afrontar el rechazo social de los parques eólicos. La iniciativa ... pretende abrir un espacio amplio de análisis sobre la implantación de energías renovables. Este proceso aspira a contar con instituciones, empresas, asociaciones y ciudadanía. Para ello, el Ejecutivo prepara sesiones participativas en las tres capitales vascas en las próximas semanas y ofrece la posibilidad de que los ayuntamientos interesados se sumen a la dinámica. La plataforma Irekia permanecerá disponible para recoger aportaciones por vía telemática. La intención del Gobierno consiste en mantener este modelo abierto durante los próximos meses.

El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad. A pesar de ello, en Euskadi no se ha podido construir un parque eólico en las últimas dos décadas, y en Gipuzkoa el panorama tampoco es nada halagüeño, con un mapa prácticamente bloqueado y más de la mitad de los parques proyectados paralizados o anulados. De los doce identificados en el territorio, cinco han sido anulados –Karakate, Ezkeltzu, Itsaraz, Piaspe y ahora Buruntza– y otros tres (Buruzai, Trekutz y Basalgo) permanecen en tramitación o recurridos.

El objetivo central de este proceso de reflexión ciudadana pasa por identificar las necesidades y los retos que acompañan al camino hacia la descarbonización y a la meta de emisiones netas cero en 2050. La Oficina Vasca de Transición Energética y Cambio Climático, adscrita al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, actúa como impulsora del proyecto con el apoyo de las viceconsejerías de Transición Energética y Medio Ambiente, así como de EVE e Ihobe.

Comienzan las obras del primer parque eólico en 20 años

El anuncio del proceso coincide con el inicio de las obras del Parque Eólico de Labraza, que se convierte en la primera instalación de este tipo en Euskadi en veinte años. El proyecto moviliza una inversión de 59 millones de euros. La empresa navarra ECAY asume las obras y Siemens Gamesa aporta ocho aerogeneradores de 5 MW cada uno. Las multiplicadoras se fabrican en Asteasu y la subestación recae en EDS Ingeniería y Montaje, con sede en Galdakao. La instalación alcanza los 40 MW de potencia y supone un incremento del 26% respecto a la capacidad eólica actual en Euskadi. El parque proporcionará energía de origen totalmente renovable.