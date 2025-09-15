Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Gobierno se reúne con el secretario del Tesoro de EE UU en Madrid para tratar la guerra comercial

El Gobierno se reúne con el secretario del Tesoro de EE UU en Madrid para tratar la guerra comercial

Scott Bessent, representante de Comercio estadounidense, se encuentra en España para negociar con China los pactos comerciales

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:43

Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el secretario de Estado y director de la oficina de ... Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, han mantenido esta mañana una reunión en el Palacio de Viana, sede del Ministerio de Exteriores en Madrid, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el representante de Comercio de EE UU, Jamieson Greer. En el encuentro han abordado cuestiones de interés comercial bilateral, según confirman fuentes gubernamentales.

