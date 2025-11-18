Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EFE

El Gobierno monitorizará la tasa de pobreza para calcular el crecimiento económico real de España

El nuevo cuadro macroeconómico incluye un impulso al avance del PIB hasta el 2,9% este año para compensar el mayor gasto público previsto

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:35

Comenta

Los datos de PIB no dejan de dar buenas noticias. La macroeconomía vive un momento muy positivo en España, posicionándose como la locomotora de la ... eurozona que en otros tiempos fue Alemania. La Comisión Europea elevó el lunes del 2,6% al 2,9% la previsión de crecimiento de España para este año, que este martes ha confirmado el Gobierno en su nuevo cuadro macroeconómico. Pese a los aranceles impuestos por Estados Unidos, la economía no se resiente y el crecimiento se ve compensado con un mayor impacto de los fondos europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

