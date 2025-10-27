El Gobierno central rechaza definitivamente el parque eólico Itsaraz por su impacto ambiental

El Gobierno central ha rechazado definitivamente el proyecto del parque eólico Itsaraz, promovido por la compañía noruega Statkraft, que planteaba la construcción de ocho aerogeneradores ... en Aramaio y Eskoriatza, entre Álava y Gipuzkoa. La decisión ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y supone el cierre total del expediente, por lo que el parque no podrá llevarse a cabo.

Aunque la resolución permite presentar un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, el fondo del asunto no cambia. El Ministerio no puede aprobar el proyecto mientras exista una declaración de impacto ambiental negativa, como la que recibió la compañía en enero, salvo que se presente un nuevo proyecto diferente, con otro estudio ambiental. Aunque jurídicamente el promotor tenga un mes para recurrir, no hay margen real de revocación porque la causa de fondo (el impacto ambiental severo) es insalvable dentro del marco legal actual.

Statkraft presentó su iniciativa en octubre de 2022 y, tras superar las primeras fases administrativas, se sometió a información pública y a varios informes técnicos y ambientales. Durante la tramitación, el Ministerio para la Transición Ecológica (dado que el parque de Itsaraz supera los 50MW de potencia instalada, es la Administración central la encargada de dar curso y aprobar o no las solicitudes) realizó una evaluación ambiental completa. En enero de 2025, emitió una declaración de impacto ambiental negativa, señalando que el parque podría causar daños importantes a especies de aves protegidas y a espacios naturales sensibles. Las medidas correctoras propuestas por la empresa no se consideraron suficientes para garantizar la protección del entorno.

Tras esta declaración desfavorable, la promotora reconoció la inviabilidad del proyecto y pidió en agosto de 2025 que se archivara el expediente. Además, comunicó que su permiso de conexión a la red eléctrica había caducado, lo que hacía imposible avanzar en la construcción del parque.

El Ministerio notificó oficialmente a la empresa su intención de rechazar la autorización. En octubre de 2025, la promotora aceptó la decisión y solicitó la devolución de la garantía económica que había depositado para tramitar el proyecto. Con ello, el proceso quedó listo para cerrarse de forma definitiva.

El Ministerio fundamenta su resolución en la Ley del Sector Eléctrico y en la Ley de Evaluación Ambiental, que establecen que una declaración ambiental negativa es vinculante. Esto significa que, aunque la empresa quisiera continuar, el Gobierno no puede autorizar un proyecto si los informes ambientales lo desaconsejan.

En resumen, el documento confirma el fin oficial del parque eólico Itsaraz. Después de más de tres años de tramitaciones, el proyecto queda descartado por su impacto ambiental. La empresa noruega aún podría presentar un recurso administrativo, pero la decisión del Ministerio marca el cierre de uno de los proyectos eólicos más controvertidos de los últimos años en Gipuzkoa y Álava.