Parque eólico de Elgea. Iñigo Royo

El Gobierno central rechaza definitivamente el parque eólico Itsaraz por su impacto ambiental

Desestima la solicitud y archiva el expediente de la infraestructura promovida por la multinacional noruega Statkraft, que contemplaba construir ocho aerogeneradores en Aramaio y Eskoriatza, entre Álava y Gipuzkoa

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:12

Comenta

El Gobierno central ha rechazado definitivamente el proyecto del parque eólico Itsaraz, promovido por la compañía noruega Statkraft, que planteaba la construcción de ocho aerogeneradores ... en Aramaio y Eskoriatza, entre Álava y Gipuzkoa. La decisión ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y supone el cierre total del expediente, por lo que el parque no podrá llevarse a cabo.

