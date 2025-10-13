Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un hombre camina por la calle con bolsas de la compra. O. Chamorro

El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos

Seguridad Social cede a la petición de los sindicatos con la jubilación flexible y permitirá a los que accedan a este retiro recalcular su pensión con el nuevo periodo cotizado

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:39

Comenta

Importante paso en la nueva jubilación flexible que prepara el Gobierno con el objetivo de incrementar de forma significativa el número de personas que se ... reenganchan al mercado laboral una vez han dado el paso de ser pensionistas.

