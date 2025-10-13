El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos

Importante paso en la nueva jubilación flexible que prepara el Gobierno con el objetivo de incrementar de forma significativa el número de personas que se ... reenganchan al mercado laboral una vez han dado el paso de ser pensionistas.

El Ejecutivo ha decidido dar marcha atrás y ceder a la gran mayoría de peticiones que le habían realizado los sindicatos, descontentos con la propuesta que había hecho el Ministerio de Seguridad Social, para endurecer los requisitos necesarios para acceder a este tipo de retiro compatible con un empleo, a costa de cobrar una mayor pensión durante el periodo en el que se trabaje, pero inferior una vez se desenganchen.

Con el nuevo texto que el ministerio entregó a los agentes sociales en la reunión mantenida este lunes, al que ha tenido acceso este diario, no se recorta ninguno de los actuales derechos. Al contrario, quienes accedan a la jubilación flexible saldrán ganando respecto a la actual legislación, tanto durante el tiempo que trabajen como después.

Así, el departamento liderado por Elma Saiz finalmente seguirá permitiendo que este tiempo de cotización sirva para mejorar la pensión una vez abandonen el empleo a tiempo parcial. Del mismo modo, el Gobierno mejora la cuantía de la pensión que recibirán los jubilados que se incorporen a un empleo a tiempo parcial y, al mismo tiempo, flexibiliza las condiciones para su acceso.

En concreto, el Ejecutivo planteaba en su anterior propuesta elevar al 40%, desde el 25% actual, el porcentaje mínimo de jornada necesario para la jubilación flexible. En contrapartida, la cuantía de la parte de la pensión que seguirá recibiendo puede subir hasta un 20%. Es decir, aquellos jubilados que se arrepintiesen de su decisión de haber dejado de trabajar y quisiesen volver a la actividad, tendrían que trabajar más horas, prácticamente a media jornada como mínimo, aunque con una pensión más generosa.

Ahora, el Gobierno vuelve a plantear que la jornada de trabajo realizada por el pensionista esté comprendida entre 25% y un 80%, en relación con la de un trabajador a tiempo completo comparable.

En este punto, los autónomos también salen beneficiados respecto a la propuesta anterior, que ya les permitía acceder a este tipo de jubilación, aunque, a diferencia de los asalariados, cuando la pensión se compatibilice con una actividad por cuenta propia solo podrían cobrar un 20% de su pensión. Ahora, podrán acceder siempre que no hayan estado de alta de autónomos en los tres años previos a la jubilación (en la anterior propuesta eran cinco) y recibirán un 25% de pensión, cinco puntos más que lo planteado en un inicio.

De igual manera, Seguridad Social también ha mejorado la pensión que recibirán quienes realicen un empleo como asalariado. En concreto, cuando la jornada parcial se encuentre entre un 50% y un 80% (hasta ahora el mínimo era el 60%), el importe de la pensión compatible se incrementará en un 25%, superior al 20% del anterior plan.

Cuando la jornada sea igual o superior al 20% (el 40% en la propuesta anterior) e inferior al 50% (frente al 60% anterior), el importe subirá un 15% adicional, desde el 10% planteado en un principio por el ministerio, según recoge el documento.

También mejora este punto para los autónomos, pues el importe de la pensión a percibir por este colectivo se corresponderá con un porcentaje del 25%, desde el 20% planteado inicialmente.

El Gobierno mantiene además en su propuesta el complemento por maternidad o reducción de la brecha de género que les abonará durante este periodo, si ya eran beneficiarios, aunque excluirá el complemento para pensiones inferiores a la mínima.