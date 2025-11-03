Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Óscar López. EFE

El Gobierno cambia de argumento para cancelar el contrato de Huawei en la RedIRIS: de «soberanía estratégica» a «falta de presupuesto»

El departamento de Óscar López tarda cuatro meses en suspender la licitación de cerca de 10 millones de euros otorgada a Telefónica en verano

José A. González
Edurne Martínez

José A. González y Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

El «proceso de cancelación» duró cuatro meses. El pasado jueves, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, aseguró en un ... encuentro con los medios -entre los que se encontraba este periódico- que «no conocía los detalles técnicos» y advirtió que «se volvería a hacer ese contrato». Dicho y hecho: 24 horas después, Red.es publicó la «decisión de desistir del contrato de suministro, instalación y gestión de componentes para la ampliación de la RedIRIS», adjudicado a Telefónica por cerca de 10 millones de euros, y que incluía el suministro de dispositivos de Huawei.

