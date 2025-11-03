Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
La venta de vehículos en Gipuzkoa entre enero y octubre se apunta un importante crecimiento del 20,2%. Borja Luna

Gipuzkoa lidera el acelerón vasco en la venta de vehículos con un crecimiento en octubre del 27%

Los concesionarios del territorio han sacado a las carreteras de Euskadi 30 nuevos turismos al día en el décimo mes del año, y casi ocho de cada diez coches matriculados en el acumulado del año son híbridos o eléctricos

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:34

La venta de vehículos en Gipuzkoa pisa el acelerador y ya son dos meses donde las nuevas matriculaciones crecen más que el mismo mes de ... 2019, previo a la pandemia. En octubre, los concesionarios del territorio sacaron a las carreteras 824 turismos (30 al día), 175 más que en el mismo mes del año pasado, lo que se traduce en un importante crecimiento del 27%, mucho mayor que el registrado por Álava (19,6%) y muy por encima del de Bizkaia (4,8%). Es el canal de particulares, el que mide la temperatura real del sector, el que mayor incremento se apunta en nuestro territorio (37,3%), con 618 vehículos vendidos solo en octubre, lo que equivale a casi 20 coches matriculados al día.

