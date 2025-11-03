Gipuzkoa lidera el acelerón vasco en la venta de vehículos con un crecimiento en octubre del 27%

La venta de vehículos en Gipuzkoa pisa el acelerador y ya son dos meses donde las nuevas matriculaciones crecen más que el mismo mes de ... 2019, previo a la pandemia. En octubre, los concesionarios del territorio sacaron a las carreteras 824 turismos (30 al día), 175 más que en el mismo mes del año pasado, lo que se traduce en un importante crecimiento del 27%, mucho mayor que el registrado por Álava (19,6%) y muy por encima del de Bizkaia (4,8%). Es el canal de particulares, el que mide la temperatura real del sector, el que mayor incremento se apunta en nuestro territorio (37,3%), con 618 vehículos vendidos solo en octubre, lo que equivale a casi 20 coches matriculados al día.

Los buenos datos de ventas de los últimos meses empujan a Gipuzkoa a registrar también buenos números en el acumulado del año, con 7.238 turismos vendidos hasta octubre, 1.219 más (+20,2%) que en los diez primeros meses del 2024. Álava es el territorio que presenta un mayor crecimiento (30,4%), mientras que en Bizkaia es algo más moderado aunque también muy positivo (17,1%), según los datos facilitados este lunes por Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores), las tres patronales del sector.

Estos buenas cifras se apoyan cada vez más en el compromiso por una movilidad más sostenible. Entre enero y octubre, casi ocho de cada diez vehículos matriculados en el territorio han sido híbridos convencionales, eléctricos, híbridos no enchufables o propulsados por gas, más conocidos como turismos alternativos o 'verdes'. En total, se han vendido 5.603 coches de este tipo en el territorio, lo que representa un 77,4% del total de 7.238 unidades comercializadas hasta octubre. Además, los vehículos alternativos presentan un crecimiento del 59% en el acumulado del año, y del 53,3% solo en octubre, frente al descenso de los de combustión tradicional (gasolina y diésel).

Los híbridos son los que más impulso dan al mercado guipuzcoano al matricularse hasta octubre 3.428 vehículos de estas características, con un incremento del 35%; le siguen en importancia los híbridos enchufables, con 1.024 vendidos y un aumento del 158%. A mayor distancia se sitúan los eléctricos, con 575 unidades matriculadas y una subida del 95,5%, mientras que los de gas suponen 576, pero con un crecimiento considerable (95,2%). Sin embargo, los de gasolina bajan un 31,3% hasta octubre, al matricularse 1.383 vehículos. Por su parte, los de diésel siguen en caída libre al descender un 47,3% con tan solo 252 coches vendidos.

Ayudas EVE y Moves III

Este notable avance del parque móvil menos contaminante se atribuye a las ayudas públicas impulsadas tanto por el Gobierno Vasco, a través del Plan EVE Vehículos menos emisiones, como por el Ejecutivo central mediante el Plan Moves III. Ambas iniciativas han contribuido a reducir el precio de adquisición de este tipo de vehículos, animando así a más compradores a dar el paso hacia una movilidad más limpia. Las ayudas del Gobierno Vasco entraron en vigor el 1 de abril con incentivos de hasta 3.500 euros para vehículos también de combustión siempre que no superen ciertos niveles de emisión (125 gramos de CO2 por kilómetro en turismos y 150 gramos en furgonetas).

Por su parte, el plan de incentivos del Gobierno central ofrece ayudas de hasta 7.000 euros para la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, siempre que se entregue un coche antiguo para achatarramiento, entre otras exigencias. Estas ayudas las gestiona el propio EVE del Gobierno Vasco y son retroactivas desde el 1 de enero.

El buen comportamiento que ofrecen los tres territorios históricos llevan a Euskadi a situarse como la tercera comunidad con un mayor crecimiento en el acumulado del año (20,3%), solo por detrás de la Comunidad Valenciana (47,7%) por el plan dirigido a recuperar los coches que sufrieron daños por la dana, y de Cantabria (23,6%). Así, hasta octubre se han matriculado 24.713 unidades nuevas en el País Vasco.