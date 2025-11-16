Gipuzkoa se juega 10.000 empleos en la próxima década si no acelera su adaptación a la IA
Un estudio elaborado por Mondragon alerta de un impacto desigual y un ensanchamiento de las brechas territoriales si no se adoptan políticas públicasy privadas adecuadas para una transición justa
Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:08
En una consultora jurídica de San Sebastián, una aplicación analiza miles de sentencias en segundos. En una pyme industrial de Arrasate o Eibar, un algoritmo detecta con precisión cuándo una pieza empieza a desgastarse antes de que el operario lo perciba. Y en una sucursal bancaria de Irun, un modelo de inteligencia artificial calcula el riesgo de impago de una hipoteca antes de que el cliente firme la solicitud. La inteligencia artificial no es —ni mucho menos— un fenómeno reservado a Silicon Valley, donde al menos 100.000 perfiles tecnológicos perdieron su empleo el año pasado, ni a los proyectos faraónicos de OpenAI, Oracle o Elon Musk. Ya se ha instalado en la economía guipuzcoana, transformando procesos, oficios y rutinas laborales. Su impacto, aún del todo impredecible, es innegable: crea nuevos empleos, automatiza otros y obliga a repensar muchos más.
Un reciente y pionero estudio realizado por Isea, el centro de competitividad e innovación de Corporación Mondragon, sitúa el debate: Gipuzkoa podría perder hasta 10.000 empleos netos en la próxima década si la transición no va acompañada de recualificación. Pero el mismo análisis enfatiza la otra cara: 41.700 empleos (12%) están expuestos a automatización parcial, 60.200 (18%) podrían ganar productividad con IA y más de 30.000 nuevos puestos emergerían ligados a datos, ingeniería avanzada y automatización, entre otras áreas. La balanza, por lo tanto, dependerá de cómo se gestione el cambio.
Impacto de la IA por comarcas
Alto
Muy alto
Medio-alto
Medio
Necesidad urgente
de formación
Riesgo de
automatización
Potencial de
adopción IA
Posición
estratégica
Comarca
Tractor
industrial
Debagoiena
Diversif.
/ urbana
Donostialdea
Logística
/ industr.
Oarsoaldea
Manufac.
avanzada
Alto Urola
Máquina-
herrami.
Bajo Deba
Turismo
/ comer.
Bidasoa
Pyme
industr.
/ local
Tolosaldea
/Goierri
Una década decisiva
Pese a todo, sobran los motivos para creer que el territorio parte de una base sólida para afrontar esta transformación y liderar una transición justa. Según el Basque Artificial Intelligence Center (BAIC), el 17,4% de las entidades vascas ya utiliza sistemas de inteligencia artificial, casi el doble que hace dos años, y existen más de 90 empresas proveedoras de soluciones de IA, muchas de ellas pymes industriales. El impacto económico comienza a sentirse: las compañías que aplican esta tecnología registran de media un 9% más de facturación, y el número de profesionales dedicados a este ámbito supera ya los 9.500, a los que se suman más de 1.100 egresados anuales de titulaciones específicas.
Sectores con mayor impacto en productividad por IA en Gipuzkoa
% de trabajadores con incremento de productividad
18%
Actividades de alquiler
20%
Actividades inmobiliarias
25%
Educación
Arte y entretenimiento
23%
24%
Telecomunicaciones
29%
Prof. científicas y técnicas
Medios y publicaciones
31%
30%
Servicios financieros
Seguros y fondos de pensiones
30%
Programación y consultoría
40%
Por lo tanto, Gipuzkoa, como el resto del mundo, se asoma a una década decisiva. El modo en que empresas, instituciones y trabajadores integren la inteligencia artificial marcará no solo la productividad del territorio, sino también la calidad humana de su trabajo. El estudio, basado en la estructura del mercado laboral guipuzcoano y en metodologías de OCDE, estima que cuatro de cada diez trabajadores guipuzcoanos —unas 130.000 personas— necesitarán actualizar sus competencias en la próxima década. Los puestos más expuestos son los administrativos, de atención telefónica o comerciales, donde la automatización ya sustituye parte de las tareas cotidianas. En cambio, los oficios técnicos, sanitarios o educativos muestran menor riesgo, porque exigen juicio humano, empatía o destreza manual.
Sectores y comarcas
El estudio evita tanto el alarmismo como la complacencia. Reconoce riesgos ciertos, pero también un margen amplio de oportunidad. Gipuzkoa parte de una posición de ventaja: cuenta con una industria sólida, una red cooperativa que entiende el valor de la innovación y un ecosistema de formación técnica de primer nivel. «La inteligencia artificial no tiene por qué destruir empleo; puede hacerlo mejor, si la ponemos al servicio de las personas, y no al ensanchamiento puro de la rentabilidad de las compañías», afirma Juan Mari Okina, autor del estudio, en conversación con este periódico.
Eso sí, ese impacto positivo o negativo, según el análisis del centro de Mondragon, será muy desigual. Por ejemplo, las comarcas industriales —Debagoiena y Bajo Deba, con fuerte presencia de la máquina-herramienta— muestran una alta capacidad de adopción tecnológica. Allí, la IA se percibe como una aliada: una herramienta para optimizar procesos y ganar eficiencia. En cambio, en zonas con mayor peso de los servicios —Donostialdea y Bidasoa— la automatización amenaza los empleos administrativos, comerciales o de atención telefónica. En territorios como Goierri, Urola Kosta o Tolosaldea, la exposición es intermedia: cuentan con tejido industrial sólido, pero necesitan reforzar la conexión entre formación profesional e innovación tecnológica, según el estudio.
La diferencia por tamaño de empresa también es determinante. El 70% de las grandes compañías del territorio ya utiliza sistemas de inteligencia artificial en alguno de sus procesos, frente al 33% de las microempresas. Esa brecha preocupa a los autores del informe, que la interpretan como un reflejo del acceso desigual a la innovación. «Las grandes lo tienen más fácil porque disponen de recursos y personal especializado», reconoce Okina, «pero las pequeñas también pueden hacerlo: la IA se ha democratizado con la llegada de la IA generativa».
