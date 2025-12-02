Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios técnicos industriales se emplean en una empresa guipuzcoana. Morquecho

Gipuzkoa eleva sus ventas un 2,8% hasta octubre pese al tímido avance de las exportaciones

El tirón del mercado interior y la construcción compensan la debilidad de los socios europeos y el lento crecimiento del comercio exterior

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:01

Comenta

Las empresas de Gipuzkoa han cerrado los diez primeros meses de 2025 con un crecimiento de las ventas del 2,8% respecto al mismo periodo ... del año anterior, impulsadas sobre todo por el mercado interior, que avanza un 3,8%. Las exportaciones, en cambio, vuelven a mostrar señales de debilidad en un contexto internacional incierto y apenas aumentan un 0,9%, según el informe de Ventas, Comercio Exterior, Empleo y Salarios del departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación.

