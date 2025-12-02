Gipuzkoa eleva sus ventas un 2,8% hasta octubre pese al tímido avance de las exportaciones

Las empresas de Gipuzkoa han cerrado los diez primeros meses de 2025 con un crecimiento de las ventas del 2,8% respecto al mismo periodo ... del año anterior, impulsadas sobre todo por el mercado interior, que avanza un 3,8%. Las exportaciones, en cambio, vuelven a mostrar señales de debilidad en un contexto internacional incierto y apenas aumentan un 0,9%, según el informe de Ventas, Comercio Exterior, Empleo y Salarios del departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación.

Aunque el balance global es positivo, el detalle sectorial muestra una evolución desigual. La industria, el pilar económico del territorio, registra un incremento acumulado del 2,1%, mientras que tanto la construcción (+4,6%) como los servicios (+3,4%) crecen por encima de la media.

La Diputación atribuye el flojo comportamiento exterior a la «debilidad de los principales socios comerciales europeos» y a las «incertidumbres del contexto económico internacional». En la Unión Europea las ventas exteriores suben un 1,1%, frente al 0,7% del resto de destinos.

En paralelo, las importaciones aumentan un 2,3% hasta octubre. La evolución vuelve a estar condicionada por el origen de las compras: las procedentes de la UE apenas avanzan un 0,7%, mientras que las que llegan de países extracomunitarios crecen un destacable 7,1%.

El mercado laboral mantiene un tono estable. Los salarios pagados por las compañías se incrementan un 4,9%, con una evolución muy equilibrada entre sectores: la construcción registra el mayor aumento (+5,3%), seguida de servicios (+4,9%) e industria (+4,8%).

Octubre acelera gracias al mercado interior

El mes de octubre ofrece un comportamiento más dinámico que la media del año. Las ventas totales crecen un 3,3%, impulsadas por un notable repunte del mercado interior (+5,5%). Las exportaciones, sin embargo, retroceden un 0,6%, reflejando nuevamente la fragilidad del comercio exterior. La construcción destaca con un incremento excepcional del 27,6%, mientras que la industria avanza un 2,0% y los servicios un 2,8%.