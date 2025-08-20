Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gipuzkoa ha registrado en la primera quincena de agosto 336.425 afiliados a la Seguridad Social. Juanjo Martín

Gipuzkoa apunta a perder casi 6.000 afiliados en agosto tras cuatro meses consecutivos en récord

La Seguridad Social registra 336.425 trabajadores cotizando en el territorio a mitad de mes por el efecto de las vacaciones en distintos sectores de actividad

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:58

Gipuzkoa ha perdido 5.976 afiliados a la Seguridad Social durante la primera quincena de agosto, alcanzando los 336.425 trabajadores en este periodo. Una ... cantidad que rompe con los cuatro meses de récord registrados hasta el momento y que respondería al efecto del descenso de actividad propio del principal mes de vacaciones.

