Gipuzkoa apunta a perder casi 6.000 afiliados en agosto tras cuatro meses consecutivos en récord
La Seguridad Social registra 336.425 trabajadores cotizando en el territorio a mitad de mes por el efecto de las vacaciones en distintos sectores de actividad
Diego Fernández Tortosa
San Sebastián
Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:58
Gipuzkoa ha perdido 5.976 afiliados a la Seguridad Social durante la primera quincena de agosto, alcanzando los 336.425 trabajadores en este periodo. Una ... cantidad que rompe con los cuatro meses de récord registrados hasta el momento y que respondería al efecto del descenso de actividad propio del principal mes de vacaciones.
Los datos, publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este miércoles, muestran una diferencia notable con los registros de afiliación en Gipuzkoa durante el mes pasado. Nuestro territorio cerró julio con 342.401 afiliados. Dicho de otro modo, si los datos de las primeras dos semanas fueran los definitivos, el descenso intermensual alcanzaría el 1,7%.
Pero estos datos no son los peores en Euskadi, que de hecho ha perdido 15.493 afiliados entre el 1 y el 14 de agosto. En cuanto a territorios históricos y cifra completa se refiere, Bizkaia ha sido el que más trabajadores ha perdido, pasando de 512.778 en julio a 506.422 durante este intervalo de tiempo. Por otro lado, en términos porcentuales, Álava ha sido la provincia con mayor descenso registrado, rozando el 2% (ha perdido 3.161 trabajadores inscritos a la Seguridad Social).
El millón en Euskadi
En el conjunto de Euskadi, se mantiene a mitad de mes la barrera simbólica del millón de cotizantes (1.007.806). Esta reducción de mano de obra, sin embargo, sigue estando por encima de los que habían en agosto de 2024. A fines de ese mes Gipuzkoa terminó con 323.267 afiliados, por lo que agosto de 2025 seguiría siendo mejor que el mismo mes del año pasado pese a perder el récord.
