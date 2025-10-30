Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación

Es la famosa deflactación. Tan fea de escribir y de pronunciar pero tan importante para entender. Euskadi aplicará una deflactación del 2% el año que ... viene en el IRPF para compensar en parte la subida del IPC, ahora en el 3%, y que supondrá un alivio de 32 millones de euros en el bolsillo de los guipuzcoanos, según ha podido saber DV de fuentes forales.

Se trata de un mecanismo fiscal para evitar lo que técnicamente se llama progresividad en frío. Y es que si con 20 euros no se pueden comprar hoy las mismas cosas que hace un año, no parece justo que por esos 20 euros se paguen los mismos impuestos. Para ello se corrigen los tramos de renta en la tabla de retenciones con un ajuste equivalente o similar al IPC. No hacerlo supone, de hecho, una subida de impuestos.

Euskadi, como norma general, suele aplicar un ajuste del 2% cada ejercicio en sus tablas, en línea a la evolución ideal del IPC, aunque en ocasiones hay excepciones. Por ejemplo, los años en los que se aprueba una reforma fiscal, como en 2025, no se suele actualizar. Y también es verdad que los últimos años tan volátiles en la inflación desde el estallido de la guerra en Ucrania y la crisis energética han provocado que Euskadi haya deflactado las tablas con una mayor intensidad: a un 2,5% en 2024 o incluso a un 5,5% en 2022. Desde las Haciendas vascas siempre subrayan, además, que en territorio común nunca se ajustan las tablas del IRPF, por lo que los contribuyentes vascos pueden sentir cada año ese alivio y salen 'ganando' en comparación.

Una dulcificación del tributo para, al menos parcialmente, tratar de evitar que subidas de salarios inferiores al alza del IPC condenen a los contribuyentes a saltar de tramo en el IRPF y se vean así doblemente castigados por la inflación perdiendo aún más poder adquisitivo. En la práctica, no es una rebaja fiscal plena, pero sí evita una subida encubierta por la inflación. Es decir, supone un pequeño ahorro o, dicho de otro modo, mantiene constante la presión fiscal real.

Una consecuencia positiva que los contribuyentes perciben en su vida cotidiana es que se actualizan –se elevan– las tarifas y deducciones personales y familiares que existen en las Haciendas forales. Por ejemplo, –ver tabla adjunta–, el año que viene entrará en vigor una nueva tabla de gravamen del IRPF en lo que respecta a su base liquidable general –la cantidad final de la renta sobre la que se calculan los tramos y tipos del impuesto–. La novedad consiste en que se modifican los tramos, mientras que los tipos impositivos se mantienen. Así se recoge en el documento de disposiciones adicionales correspondientes a los Presupuestos de Gipuzkoa que la Diputación presentó ayer.

Deducciones por hijos

En lo que respecta a las deducciones, crecen las cuantías. Por ejemplo, la que se aplica un guipuzcoano en la declaración de la Renta por tener hijos oscilará en 2026 desde los 682 euros por un hijo –31 euros más que ahora– hasta los 2.195 euros por cinco retoños o más –97 euros más que ahora–. Por dos hijos la deducción será de 844 euros; por tres hijos, 1.421 euros, y por cuatro hijos, 1.680 euros.

Lo mismo sucede con las cantidades a aplicar por los contribuyentes que acrediten un grado de dependencia o discapacidad. Una deducción que oscilará entre los 906 hasta los 2.040 euros de una gran dependencia. De los cuatro tramos, el único que no se actualiza es el último, el de un grado de dependencia nivel III. El resto ascenderán a los citados 906 euros, 1.294 –dependencia moderada, igual o superior al 65% de discapacidad– y 1.552 euros –dependencia severa–.

También entrará en vigor una deducción por edad. Los guipuzcoanos mayores de 65 y 75 años con una base imponible igual o inferior a 20.000 euros tendrán una deducción de 393 y 714 euros, respectivamente.

Finalmente, también se modifica la reducción en la base imponible por tributación conjunta, que en el caso de un matrimonio o pareja de hecho con o sin hijos menores pasará de los actuales 4.682 a 4.896 euros.