La gestora estadounidense Blackstone se perfila como rival del consorcio vasco en la puja por Ayesa

El fondo de capital riesgo apunta a ser el único competidor de la oferta de BBK, Kutxabank y Gobierno Vasco por la antigua Ibermática

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:26

La gestora de capital riesgo estadounidense Blackstone se perfila como principal rival del consorcio vasco (BBK, Kutxabank y Gobierno Vasco) en la puja por ... adquirir la división tecnológica de la multinacional Ayesa, que integra a la antigua Ibermática. Blackstone y el conglomerado vasco serían los dos únicos candidatos que han presentado candidatura, según publica este viernes Expansión. Un escenario que fuentes próximas a la negociación consultadas por este periódico ven factible. De hecho, la firma de inversión privada HIG también estaba interesada en adquirir la compañía pero se ha retirado de la batalla. CapVest sería el otro participante en el proceso de venta puesto en marcha por A&M Capital Europe (AMCE) para vender Ayesa tras cumplir su ciclo de inversión.

