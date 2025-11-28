La gestora estadounidense Blackstone se perfila como rival del consorcio vasco en la puja por Ayesa

La gestora de capital riesgo estadounidense Blackstone se perfila como principal rival del consorcio vasco (BBK, Kutxabank y Gobierno Vasco) en la puja por ... adquirir la división tecnológica de la multinacional Ayesa, que integra a la antigua Ibermática. Blackstone y el conglomerado vasco serían los dos únicos candidatos que han presentado candidatura, según publica este viernes Expansión. Un escenario que fuentes próximas a la negociación consultadas por este periódico ven factible. De hecho, la firma de inversión privada HIG también estaba interesada en adquirir la compañía pero se ha retirado de la batalla. CapVest sería el otro participante en el proceso de venta puesto en marcha por A&M Capital Europe (AMCE) para vender Ayesa tras cumplir su ciclo de inversión.

El proceso de venta está siendo seguido con interés por los dos mil trabajadores en Euskadi de Ayesa, los de la antigua Ibermática, principalmente los de la sede del parque tecnológico de Miramon en Donostia. La oferta vasca de BBK, Kutxabank (a través de su nuevo fondo Indar) y Gobierno Vasco, que valora la división tecnológica de Ayesa en 500 millones, está, en todo caso, bien posicionada y garantiza el arraigo vasco. De hecho, el consejero de Industria del Gobierno Vasco quiso ayer tranquilizar a los trabajadores y garantizar su empleo en caso de que resulte ganadora.

Blackstone, por su parte, acude a la puja de la mano de la empresa india de servicios tecnológicos R Systems, según Expansión. La oferta ronda también los 400-500 millones de euros. Así las cosas, este es el rival al que se enfrenta el consorcio vasco, que, como dijo este jueves Jauregi, quiere «arraigar nuestra industria. Ayesa es una empresa muy potente y haremos lo posible para que nuestra oferta sea la ganadora». Las entidades asesoras Houlihan Lokey y Arcano han seleccionado a los candidatos que han presentado sus ofertas vinculantes.

Joya tecnológica vasca

La antigua donostiarra Ibermática, integrada en Ayesa tras su compra en 2022 por 160 millones, es una de las joyas tecnológicas vascas con 2.000 trabajadores en Euskadi y especializada en digitalización, ciberseguridad, inteligencia artificial o programación. La participación de Kutxabank, que se suma a Gobierno Vasco para respaldar a BBK, tiene especial valor simbólico. Y es que el banco surgido de las antiguas cajas de ahorros fue el impulsor de Ibermática, en la que llegó a tener más del 50% del accionariado.

Pero en el proceso de desinversión empresarial, que empujó el Banco Central Europeo tras la crisis bancaria, fue vendiendo su participación (como hizo con Euskaltel). Primero al fondo de inversión ProA Capital y, en 2022, el 15% que todavía mantenía en la tecnológica lo liquidó en la compra de Ayesa. En este caso, ha sido la fundación vizcaína BBK la que se ha implicado en la recuperación de Ayesa, mientras la fundación guipuzcoana Kutxa Fundazioa no participa en el proceso.