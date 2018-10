«Si se mantiene que el diésel es un proscrito, 18 millones de coches no valdrán ni un euro» El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez Giménez, posa en el exterior de la sede de Adegi, en el Parque Tecnológico de Miramón. / LUIS MICHELENA Gerardo Pérez Giménez, Presidente de Faconauto Los concesionarios piden que el Gobierno aclare su posición y diseñe un plan con incentivos para híbridos y gasolina ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 1 octubre 2018, 07:02

El presidente de la federación de asociaciones de concesionarios (Faconauto) visita San Sebastián en medio de la polémica en torno a los vehículos diésel, con un Gobierno que ha puesto un gran interrogante al futuro a corto plazo de estas motorizaciones en España. Sorprendido de la profesionalidad del empresariado vasco y la inversión realizada en sus concesionarios, Gerardo Pérez Giménez aboga por una estrategia conjunta que proteja a todos los sectores ligados al coche y también al consumidor.

- ¿Tiene vehículo particular?

- Sí, tengo.

- ¿Es diésel o gasolina?

- Es diésel.

- Se considera, por tanto, uno de los nuevos estigmatizados.

- O perseguido, ¿no? (ríe) Hablando en serio, yo soy uno de esos ciudadanos que en su momento creímos que el diésel era menos contaminante porque así se nos dijo. Y las redes comerciales a las que representamos a través de Faconauto así se lo explicábamos a los clientes. Y soy también de los consumidores que no entienden que un gobierno cambie de postura radicalmente y donde dijo que el diésel no era contaminante, ahora resulta que es muy contaminante. Además hay estudios, cada vez más, que dicen que no es así. El coche es responsable del 30% de la contaminación de las ciudades y el otro 70% es ajeno a él. En ese 30% hay una parte de contaminación del diésel y otra del gasolina, pero fundamentalmente de los coches antiguos. En España hay 25 millones de vehículos y 15 de ellos tienen más de diez años. Ahí está el problema y no en el diésel y gasolina modernos que salen ahora de la fabricación.

- Yo también tengo un turismo diésel con cuatro años de antigüedad. ¿Qué debo hacer? ¿Debo temer por mi movilidad? ¿Me estoy cargando mi ciudad cada vez que lo arranco?

- Es muy importante, sobre todo en los diésel por las partículas NOX, realizar un correcto mantenimiento. Un coche con cuatro años ya tiene unos niveles muy bajos de emisiones de forma que lo que hay que hacer es mantenerlo y confiar en que las autoridades no vayan a tomar medidas restrictivas sobre una tecnología que ya es limpia. La transición al híbrido o eléctrico tiene que ser ordenada y planificada en el tiempo. No se pueden cambiar 18 millones de coches diésel en seis meses. Ni prohibir el paso a las ciudades a 18 millones de usuarios. Además sería muy poco democrático por una razón. Cuando el gobierno de Madrid dice que va a prohibir el paso al centro de las ciudades y solo va a permitir que entre el coche eléctrico, lo que está permitiendo es el paso a aquellos que pueden tener un segundo vehículo eléctrico y realizar una inversión importante. Por tanto, hay una determinada clientela de alto poder adquisitivo que está encantada con esa propuesta ya que van a poder disfrutar de la ciudad casi en exclusiva. Y al que tiene un vehículo de más de 15 años y no tiene posibilidad de cambiarlo se le va a prohibir circular.

«A nosotros no nos importa vender diésel o gasolina, pero el cliente está indignado»

-¿Recomendaría ahora la compra de un vehículo diésel? ¿Lo haría de la misma forma que hace doce meses?

-Nosotros lo hacemos con la misma convicción pero ahora hay que tener en cuenta en dónde va a ejercer su actividad el cliente. En Madrid o Barcelona es más difícil recomendarlo, las cosas como son. En provincias, es más sencillo. A mi me consta que las redes de concesionarios están ofreciendo el diésel igual que el gasolina, pero el cliente tiene miedo y prefiere comprar un gasolina. A nosotros no nos importa tener que vender un diésel, un gasolina o un híbrido, pero somos los portavoces de los clientes y estos están indignados con lo que está pasando.

-Por tanto, ¿la preocupación y la indignación se traducen en optar por la compra de un vehículo gasolina y descartar el diésel?

-Sí. Desde las declaraciones de la ministra ha habido un desplome de las ventas de vehículos diésel. Nosotros hemos intentado hacer labor pedagógica. Pero no solo nosotros, las cinco patronales del sector hemos firmado un manifiesto para dejar claro que el diésel no contamina más que el gasolina. No sabemos si seremos capaces de reconducir ese debate porque las ventas de diésel han caído 20 puntos, cuando venían cayendo 3 o 4 puntos. Y cuando los descensos no son naturales, vienen los ERTEs en la producción... y la situación que se ha generado de que en pocos meses todos los propietarios de un coche diésel son más pobres. Vamos a tratar de evitar que un coche diésel no valga nada, que es una cosa que puede ocurrir. Si se traslada a la ciudadanía que el diésel es un proscrito, esos coches no valdrán nada, nosotros no podremos recomprarlos y habrá que llevarlos al desguace.

-¿Considera preocupante que deban salir ustedes, las patronales del sector, a aclarar que el diésel no contamina más que la gasolina?

-No es preocupante. Yo lo considero una buena iniciativa. Lo que quizá falta es que el gobierno rectifique en sus declaraciones o, al menos, las matice. En un país netamente fabricante de diésel y donde los informes dicen que en CO2 es menos contaminante y solo un poco más contaminante en NOX, se dan todas las circunstancias para que el gobierno matice sus declaraciones, tranquilice a los usuarios de diésel y, sobre todo, diseñe un plan para seis u ocho años que incentive la venta de gasolina y los híbridos. Así podremos ir sacando el diésel poco a poco de nuestras calles y los usuarios pueden ir haciéndose a la idea y programando sus decisiones.

-¿Cree que el Gobierno no midió bien los tiempos y el efecto de sus planteamientos?

-Han sido unas declaraciones precipitadas. Un gobierno o un ministerio debe empaparse bien de todos los que estamos aquí, trazar una hoja de ruta y ya después llegarán las declaraciones y las medidas a tomar. El Gobierno de Sánchez, más que declaraciones, lo que debe hacer es tomar medidas concretas y sobre todo en este sector que es intensivo en mano de obra. En Euskadi, 4.500 personas trabajan directamente en concesionarios, hay un importante peso en la fabricación... Pero es que en España somos el segundo sector por peso, el 10,5%, en el PIB. Vamos a cuidar a un sector que es la gallina de los huevos de oro y para ello hay que realizar declaraciones responsables y, sobre todo, con el conocimiento de cuál es la situación.

«Las declaraciones deben ser responsables y cuidar a un sector que es la gallina de los huevos de oro»

-¿Hubo contactos con la administración antes de que la ministra hiciera esas declaraciones?

-En el proceso previo hubo muy pocas reuniones porque el Gobierno estaba recientemente formado. Ahora se ha intensificado la comunicación y ellos mismos nos están recibiendo para comprender la situación, de ahí la ausencia de declaraciones. Tras el manifiesto además puede que se calmen las aguas. El Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de una Mesa de Movilidad para tratar todos los aspectos de esa materia.

-Las paradas productivas en Mercedes, Volkswagen o Seat, ¿son el inicio de algo más preocupante si no se rectifican los planes del Ejecutivo?

-Los efectos en la industria son instantáneos. Por eso hay que tener mucho cuidado con las declaraciones. Y hay que tener en cuenta que muchos directivos españoles que están en posiciones de referencia en las grandes marcas pelean para traer la producción a España, y esa fabricación en muchos casos es diésel, por eso esas declaraciones tampoco ayudan a esos directivos que pelean por traer más trabajo a España. En los concesionarios el efecto también es claro: los diésel tanto nuevos como usados han perdido valor porque de pronto no hay demanda. Intentamos no recomprar coches diésel y sacar el stock que tenemos. Quizá en dos o tres meses pueda estar solucionado pero al cliente que nos pide valorar su vehículo usado, si es diésel, lo hacemos a un precio mucho más bajo que antes. Esos 18 millones de coches han perdido valor, todos nos hemos empobrecido en cierta manera y debemos evitar que la situación vaya a más.

- Los concesionarios han vivido un agosto de actividad fuera de lo normal por las rebajas en los vehículos a causa de la homologación de los nuevos sistemas europeos de medición de consumo. ¿Cómo se espera que sea la resaca de septiembre?

- Es evidente que en septiembre hemos sufrido las consecuencias del 'boom' de agosto. Los clientes aprovecharon las ofertas y nosotros transformamos lo que era un problema en una oportunidad. Creo que la suma de los meses de agosto y septiembre dará un resultado muy positivo para los concesionarios.

«Si queremos que sigan fabricando en España, debemos apostar por la movilidad eléctrica»

-El sector se encuentra volando solo después de varios años con el 'dopaje' de los planes PIVE. ¿Se están alcanzado los niveles de venta óptimos para un país como España?

-Nosotros ya tenemos un mercado robusto y real, y no dopado como en los años del PIVE. España necesitaba un mercado mínimo para que los fabricantes siguieran produciendo aquí, por tanto estimo que fue una decisión acertada. Hoy ya no necesitamos planes de ayuda de ningún tipo, pero es cierto que los retos del futuro piden unos incentivos para los consumidores.

-¿Cuáles deben ser las bases de esa apuesta?

-El plan que vamos a proponer en la mesa de movilidad tiene tres patas. En primer lugar, que los 15 millones de coches con más de diez años, salgan del mercado y que para ello haya incentivos. En segundo lugar, un plan de incentivos para el vehículo eléctrico. Si se sacrifica autonomía por medio-ambiente, eso debe tener un incentivo sí o sí. Y como tercera pata, un plan de infraestructura de recarga. A día de hoy Alemania tiene 16.000 puntos y España solo 4.000. Deberíamos estar a la cabeza en movilidad eléctrica si queremos también que los fabricantes vuelvan a confiar en España para seguir produciendo aquí.